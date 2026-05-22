Arbetsterapeut
2026-05-22
Vi söker en arbetsterapeut till rehabenheten på lasarettet med placering på C3 Stroke, som är en vårdavdelning med tio vårdplatser. Inriktningen är akut strokevård och rehabilitering efter stroke, neurologiska sjukdomar och neurologiska. På avdelningen arbetar vi teambaserat.
Vi är en engagerad arbetsgrupp som arbetar tillsammans med fokus på personcentrerad vård och ett rehabiliterande förhållningssätt samt med en stor vilja att utvecklas. Vi söker nu dig som är en engagerad arbetsterapeut med vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Som medarbetare hos oss får du friskvårdstimme och ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
På strokeavdelningen finns patienter både i akutfas och i rehabiliteringsfas. Arbetsuppgifterna inkluderar funktionsbedömning och träning i både akutfas och rehabiliteringsfas, dokumentation, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, deltagande i teamträff samt hembesök. Vi har ett nära samarbete med hjälpmedelscentralen, öppenvården och hemsjukvården.
Vid semester och annan frånvaro täcker vi för varandra vilket gör att ett gott samarbete och intresse för våra olika områden är en förutsättning. Vi har ett positivt arbetsklimat och arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande i en fin arbetsmiljö med bland annat havsutsikt.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet av slutenvård är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet inom stroke och andra neurologiska sjukdomar och skador.
Du är nyfiken, självständig och ansvarstagande. Du vill utvecklas i din yrkesroll och deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Du uppskattar att vara en del av ett team och samarbeta nära kollegor.
Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter även i situationer där du snabbt behöver ställa om.
Du kommunicerar väl och är tydlig både i din kommunikation och i ditt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
9922435