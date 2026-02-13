Arbetsterapeut
2026-02-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
Brinner du för rehabilitering och vill arbeta i en verksamhet med hög kompetens för patienternas bästa? Då är det kanske dig vi söker.
Vårt erbjudande
Inom området smärt- och rehabiliteringsmedicin bedriver vår klinik specialiserad teambaserad utredning, behandling och rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, förvärvade hjärnskador, komplicerad smärta, komplicerad trötthet och Ehlers Danlos syndrom. Kliniken har 14 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi har en specialiserad öppenvårdsverksamhet med ett antal olika inriktningar och arbetar även konsultativt gentemot andra enheter. Interprofessionellt teamarbete där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering genomsyrar arbetet. Vi arbetar för ett nära samarbete med andra verksamheter som är aktuella i patienternas vård och rehabilitering. Vi har även utredningsverksamhet kopplat till försäkringsmedicin och trafikmedicin. Kliniken är en universitetssjukvårdsenhet med stolthet över vår spetskompetens inom smärta, neurologi och rehabilitering. Forskning och utveckling utgör en betydelsefull del i klinikens arbete. Vi har en öppen och inbjudande kultur där våra team kännetecknas av ett stort engagemang - vi stöttar, hjälper och lär av varandra.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Placeringen för vikariatet är inom vår öppenvård. Insatserna fokuserar mot aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet och med kollegor på kliniken. I det interprofessionella teamet ingår förutom arbetsterapeuter bland annat fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och läkare. Du kommer att ha kontakt med externa partners såsom arbetsgivare och försäkringskassan. administrativa uppgifter innefattar bland annat dokumentation i journalsystemet Cosmic.
Arbetsgrupp
Totalt arbetar 17 arbetsterapeuter vid kliniken, flertalet med lång erfarenhet inom området. Gruppen har en bred kompetens inom arbetsterapi, där vissa har fördjupad kompetens inom något område som ryggmärgsskador, smärta, hjärnskador och/eller arbetsinriktad rehabilitering.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har intresse för samt erfarenhet inom smärtrehabilitering och/eller neurologisk rehabilitering. Det är meriterande om du har erfarenhet av teamarbete kring patienter med en komplex problematik. Vi önskar att du har några års arbetslivserfarenhet. Magisterexamen eller annan vidareutbildning är också meriterande. Körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Arbetet bygger på nära samarbete i teamet och du ser teamarbete som en självklarhet och arbetar bra tillsammans med andra professioner. Då behov och förutsättningar snabbt kan skifta så har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheterna i förändringar. Du kommer att ställas inför problem där det inte finns någon självklar lösning vilket gör att du behöver kunna komma med nya idéer och angreppssätt, du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Förmågan att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet är centralt för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt.
Ansökan och anställning
Annonsen avser ett vikariat till och med 31 december 2026. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock kommer tjänsten att tillsättas först efter sista ansökningsdag.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken Kontakt
Enhetschef Frida Svanholm frida.svanholm@regionostergotland.se 010-1034902 Jobbnummer
9742796