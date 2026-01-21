Arbetsterapeut
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Kommunrehab arbetar med hela kommunen som arbetsfält. Vi ansvarar för patienter inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende, LSS och socialpsykiatri. På enheten finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och MAR. Vi är ett arbetsgäng som trivs väldigt bra tillsammans och det återspeglas ofta i vårt dagliga arbete. Som nyanställd får du ta del av vårt introduktionsprogram och ett mentorskap för att du ska få en så bra start som möjligt.
Som anställd i Avesta kommun har du många förmåner. Du har friskvårdstimme och friskvårdspeng, tillgång till personalgym, fria bad i kommunens badhus samt andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar. Du har flextid med möjlighet att arbeta till viss del på distans, du kan även semesterväxla och får varje år tillgång till 10 timmars arbetstidsförkortning som du kan ta ut under året.
Nu ser vi fram emot att få en ny kollega. Är det dig vi söker?
Ett arbete där omtanke, frihet och samarbete möts?
Som arbetsterapeut i Avesta kommun spelar du en nyckelroll i människors vardag. Du planerar självständigt din arbetsdag, men samarbetar också nära med en fysioterapeut - ett teamarbete där ni stöttar och kompletterar varandra. Hos oss finns alltid möjlighet till diskussion och gemensamma reflektioner när behov uppstår.?
Dina arbetsuppgifter är varierande och meningsfulla. Målet med ditt arbete är att skapa hjälp till självhjälp - att bevara och stärka patientens förmåga att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du kommer att samarbeta med andra vårdgivare och yrkesgrupper, där gemensamma insatser gör verklig skillnad.?Arbetsuppgifterna är bland annat att:
• Utreda och bedöma behov av rehabilitering
• Utforma åtgärder utifrån bedömning
• Prova ut, anpassa, förskriva och följa upp hjälpmedel
• Utföra aktivitetsbedömningar i hemmiljö
• Skriva intyg, som exempelvis bostadsanpassningsintyg
• Handleda och utbilda personal och anhöriga
• Bidra och delta i verksamhetens utvecklingsarbete
• Ge råd och stöd i både hem- och närmiljö - alltid med individens bästa i fokus
Tjänsten är riktad mot ordinärt boende och/eller särskilt boende i första hand, men vid intresse för LSS/socialpsykiatri finns möjlighet att få arbeta mot detta område.
Som arbetsterapeut bidrar du också till att vård- och omsorgspersonal får en trygg och hållbar arbetsmiljö. Vi utbildar i förflyttningsteknik och utgår ifrån Modern Arbetstekniks förflyttningskoncept. Du som inte redan har gått instruktörsutbildningen kommer att erbjudas utbildning till instruktör.??
Kvalifikationer?
Vi välkomnar både dig som är legitimerad arbetsterapeut och dig som studerar till arbetsterapeut och nu går termin 5 eller 6. Du har B-körkort och har erfarenhet av arbete som arbetsterapeut eller liknande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i ett verksamhetssystem och av arbete inom kommunal verksamhet.?Det är även meriterande om du är utbildad till förflyttningsinstruktör utifrån Modern Arbetstekniks förflyttningskoncept.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du kan skilja på det professionella och det personliga och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar ditt arbete självständigt. Vid ändrade omständigheter kan du lätt ställa om och ändra ditt förhållningssätt.??
Du är serviceinriktad med en genuin vilja att hjälpa andra och leverera goda lösningar. I din kommunikation är du tydlig och säkerställer att informationen har nått fram. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunikativ.? Ersättning
