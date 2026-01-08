Arbetsterapeut
2026-01-08
Vi söker en arbetsterapeut till vår vårdcentral i Kristianstad!
Tryggakliniken Kristianstad startade i oktober 2018 och tillhör en koncern som innefattar primärvård, företagshälsovård och friskvård. Tryggakliniken Kristianstad finns i nybyggda lokaler på C4 Shopping handelsområde i Hammar. Vårdcentralen har idag cirka 20 medarbetare på mottagningen där man byggt upp och uppskattar den mycket fina gemenskapen i personalgruppen.
Nu söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet av primärvård och/eller rehabkoordinatorsroll är det meriterande men inte nödvändigt.
Vi erbjuder dig en möjlighet att bli en del av ett sammansvetsat team med fin arbetsmiljö och en god utvecklingspotential av din roll. Vårt fokus är att ge våra patienter/brukare förutsättningar till ett självständigt och meningsfullt liv.
Om dig:
Då vi sätter stort värde på vår gemenskap är därför din personlighet öppen och tillåtande med intresse för det vi försöker göra så bra som möjligt; nämligen erbjuda vård av hög kvalitet. Vi ser gärna att du är intresserad av att vidareutveckla både dig själv och verksamheten varför vi uppskattar ett öppet sinne och en hög kommunikativ förmåga.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du självständigt och i nära samarbete med andra professioner. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Bedömning av aktivitetsförmåga och behov av insatser
Rehabiliterande och habiliterande insatser
Förskrivning och uppföljning av hjälpmedel
Handledning och rådgivning till patienter/brukare, anhöriga och personal
Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Samverkan med övriga yrkesgrupper och externa aktörer
Koordinering av rehabiliteringsinsatser i samverkan med vård, arbetsgivare och andra aktörer (vid kompetens som rehabkoordinator)Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god dokumentationsvana
Har B-körkort
Meriterande:
Utbildning och/eller erfarenhet som rehabkoordinator
Erfarenhet av arbete inom primärvård
Skicka in din ansökan tillsammans med personligt brev och CV idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Vi hanterar din ansökan med full respekt för integritet. Tacksam för bifogade referenser i mejlet.
Ansökan och frågor om tjänsten skickas till: rekrytering.c4@tryggakliniken.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering.c4@tryggakliniken.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tryggakliniken Kristianstad AB
(org.nr 559119-1803), https://tryggakliniken.se/
Fundationsvägen 17 (visa karta
)
291 28 KRISTIANSTAD Körkort
