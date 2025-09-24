Arbetsterapeut
2025-09-24
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Rehabmottagning på Solhem är en relativt stor mottagning med lång tradition av rehabilitering.
På mottagningen arbetar 27 medarbetare, teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och koordinator. Verksamheten är inriktad mot utveckling och bedrivs inom ramen för Vårdval.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Om arbetet
Som arbetsterapeut på Närhälsan Rehabmottagningar arbetar du med en stor variation av patienter i alla åldrar. Arbetet består av både patientbesök och gruppbehandlingar på mottagningen samt hembesök. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa, utprovning av hjälpmedel, handrehabilitering samt bostadsanpassning.
Arbetet sker självständigt, men också i team med andra professioner. Vi arbetar med mentorskap och du kommer introduceras i arbetet av dina kollegor. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag, med flextid.
Om dig
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut. Handledarutbildning och erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande. Att ha ett professionellt arbetssätt och gott bemötande till patienter och medarbetare är en grundinställning hos dig.
Vi söker dig som vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. I arbetet möter du många olika människor därför är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och kan identifiera individens unika behov, för att ta fram en gemensam behandlingsplan.
För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Då resor i tjänsten förekommer är B-körkort ett krav.
Intervjuer på enheten planeras att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
