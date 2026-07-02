Arbetsstödjare med verksamhetsansvar
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2026-07-02
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Arbetsstödjare med Verksamhetsansvar - Arbetslivsförberedande verksamhet;
CONEXI AB; Barkarby och Stockholm City
Vill du vara med och skapa ett hållbart arbetsliv där varje hjärna får utrymme att utvecklas? I så fall kan du vara den vi söker till våra verksamheter i Barkarby och Stockholm City.
CONEXI skapar förutsättning för individen att få utvecklas och bli inkluderad i arbetslivet, tillsammans med IKEA och övriga näringslivet. Arbetet sker i nära samarbete mellan tre parter: individen, arbetsplatsen och arbetsstödjaren, där vår kompetensplattform grundar sig på autismspektrat, kognitiv ergonomi och tydliggörande i arbete. Verksamheten är värdegrundsbaserad och präglas av en anda av samarbete och samverkan där vi fungerar som ett team där alla bidrar till utveckling. Mer information om hur vi arbetar finns på vår hemsida: www.conexi.se.
Vi söker en arbetsstödjare med verksamhetsansvar till våra verksamheter i Barkarby och Stockholm city. Vi söker dig som trivs med att vara i utveckling och att arbeta nära arbetstagare, medarbetare och näringslivet.
Verksamheten genomförs med utgångspunkt på IKEA Barkarby och IKEA City, där arbetstagarna får möjlighet att prova olika arbetsområden och arbetsuppgifter, samt i samarbete med övriga näringslivet där arbetstagarna arbetar vidare utifrån individuella målsättningar. Du som verksamhetsansvarig arbetsstödjare kommer att arbeta tillsammans med arbetstagarna, kollegor och medarbetare på IKEA och andra företag. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. Vi arbetar aktivt tillsammans med utvärdering, måluppföljning och en tydlig målbild framåt. Vi värnar om ett gott samarbete med de företag i näringslivet vi samarbetar med och dess medarbetare, vilket kräver ett aktivt uppsökande arbetssätt. Arbetet verkställs med utgångspunkt i individens önskemål, styrkor och behov, vilket kräver en förmåga till ständig förändring och anpassning.
Verksamhetsansvar innebär att leda verksamheterna mot uppsatta mål och att säkerställa att verksamheterna bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter samt CONEXI:s riktlinjer. Du har personalansvar över ditt team vilket inkluderar att hålla löne-och medarbetarsamtal, ansvar för teamets kompetensutveckling samt ett delegerat arbetsmiljöansvar. Du skapar förutsättning för att tillsammans med dina kollegor driva verksamhetens processer och utveckling. CONEXI är en planorganisation där vi alla är i grunden arbetsstödjare med målgruppen i fokus. Vi värderar samarbete och prestigelöshet högt och lär genom varandra.
Kvalifikationer för tjänsten:
Erfarenhet kring autismspektrumtillstånd/NPF
Utbildning som socionom, arbetsterapeut, pedagog eller annan likvärdig högskoleutbildning är ett krav. Din utbildningsbakgrund behöver stämma överens med de formella krav som gäller för att vara tillståndsbärare för en LSS-verksamhet enligt IVO samt kommunens avtal.
Utbildning i socialrätt är meriterande.
Du behöver ha minst 12 månaders tidigare dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom LSS/SOL eller biståndshandläggning.
Du behöver ha minst 3 års erfarenhet av målgruppen.
Du behöver ha god vana av dokumentation i digitala system samt att arbeta i Officepaketet.
B-körkort är önskvärt
Du har förmåga att planera och genomföra ditt arbete självständigt men i samverkan med kollegor, deltagare, näringsliv och myndigheter. Du stimuleras av att verka i processer, arbeta mot uppsatta mål och bidra till människors utveckling. Som person är du initiativtagande, självständig, lösningsfokuserad och ansvarsfull.Publiceringsdatum2026-07-02Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidare med tillträde snarast/enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgrad 100 %, dagtid - måndag till fredag.
Lön
Enligt överenskommelse
Ansökan
Vi ser fram emot att få din ansökan via e-post till nathalie.enqvist@conexi.se
så snart som möjligt då urval sker löpande, dock senast 2026-08-07.
Återkoppling av ansökningar kommer ske efter semester från vecka 33 och framåt.
Genom att du mejlar en ansökan till CONEXI samtycker du till att CONEXI får samla in, använda och inom CONEXI överföra dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Ditt CV (utan namn och kontaktuppgifter) kan komma att visas eller lämnas ut till kommuner som CONEXI har LOV-avtal med, enligt krav i avtalen, detta gäller endast om du är en av våra slutliga kandidater för tjänsten. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter och de raderas när rekryteringsprocessen är klar.
Vi hantera alla rekryteringar internt och undanber oss därför annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
CONEXI AB
Kivra: 556634-2480
106 31 Stockholm
Mer information på www.conexi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: nathalie.enqvist@conexi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA Barkarby/City". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Conexi AB
(org.nr 556634-2480)
Regeringsgatan 17 Vån 1 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Conexi City Jobbnummer
9990210