Arbetsmiljöspecialist
2025-08-11
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som arbetsmiljöspecialist på Stockholm Exergi kommer du att arbeta inom enheten för HR/Hållbarhet och leda, stödja, följa upp och driva utveckling av arbetssätt och kompetens för en säker och hälsosam arbetsplats och hållbar arbetsmiljö med särskilt fokus på beteenden, kultur och psykosociala faktorer där vi månar om varandra. Du är en expertresurs inom arbetsmiljöområdet med en nyckelroll i vårat arbete mot visionen om noll olyckor.
Vi erbjuder dig en varierande roll där du skapar dig ett brett kontaktnät och ges möjlighet till att till verka såväl i kontorslandskap som ute i våra anläggningar. Du arbetardels självständigt, dels i tät samverkan med ditt team och har daglig kontakt med kollegor inom hela företaget. Du blir en del av ett team med ambitiösa, engagerade och kunniga kollegor som arbetar med säkerhet i fokus där förbättringsarbete är en del av vardagen. Ditt bidrag gör vår organisation redo för att möta nya och förändrade krav och du blir en viktig spelare i ett miljömässigt ansvarstagande företag som strävar efter att vara föregångare inom energibranschen.
Rollen är en tillsvidareanställning och avser dagtidsarbete. Du kommer utgå från vår anläggning i Hjorthagen men kan komma att arbeta i våra andra anläggningar.
Varför jobba med mig?
Som ledare drivs jag av att ett team tillsammans ska nå målet och på vägen dit är jag lyhörd för den enskildes samt gruppens tankar och idéer. Jag vill att vi tillsammans samverkar och bidrar för att nå uppsatta mål och att du som individ är nyfiken och tar ett personligt ledarskap. Tillsammans firar vi framgång och jag kommer att stötta och utmana dig och din utveckling i vårat gemensamma arbete för en säker och trygg arbetsplats där vi månar om varandra. Hos oss värnar vi om ett hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel.
Louise Leandertz, arbetsmiljöchef
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Empatisk förmåga: Har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
• Muntlig kommunikation: Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
• Omdöme: Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• Pedagogisk insikt: Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
• Specialistkunskap: Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra
Krav
• Utbildad arbetsmiljöingenjör eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• Utbildning inom BAS-P/BAS-U
• Kunskap inom beteendevetenskap/psykologi eller liknande
• Erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor
• B-körkort
• Goda kunskaper inom svensk och europeisk arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det är en blandning av strategiskt och operativt arbete, där jag får tala både med kunder om vad som är bra och vad som kan bli bättre och med utvecklare om hur vi kan lösa det. Det allra roligaste är att få höra av mig tillbaka till kunder som har hjälpt till med feedback i utvecklingen och berätta om att vi har löst det de önskat sig säger Camilla, systemägare
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 25 augusti. (Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum).
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095), https://www.stockholmexergi.se/ Kontakt
Chef Arbetsmiljö
Louise Leandertz louise.leandertz@stockholmexergi.se Jobbnummer
9451682