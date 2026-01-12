Arbetsmiljöingenjör till Outokumpu
Arbetsmiljöingenjör - Outokumpu Avesta
Bidra till en säker, hållbar och ansvarsfull industri
Outokumpu är världsledande inom hållbart rostfritt stål och säkerhet är en grundpelare i vår verksamhet. Vi söker nu en Arbetsmiljöingenjör till Outokumpu i Avesta, som vill vara med och utveckla och stärka arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i vår industriella verksamhet.
I denna roll får du en central position i det dagliga och strategiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som Outokumpus kontaktperson i Avesta inom arbetsmiljöområdet. Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer och organisationen i att skapa en trygg och säker arbetsplats.
Du rapporterar till Manager Safety & Sustainability och ingår i EHSE-funktionen.
Om rollen
Som Arbetsmiljöingenjör har du ett brett och varierat uppdrag där du kombinerar operativt stöd med långsiktig utveckling av arbetssätt, processer och ledningssystem inom arbetsmiljö och säkerhet. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som trivs med att ta ansvar, arbeta strukturerat och driva förbättringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planera, genomföra, leda och följa upp initiativ inom ledningssystemet för arbetsmiljö och säkerhet.
Upprätta, utveckla och arkivera utredningar och rapporter inom arbetsmiljö och säkerhet.
Säkerställa både kort- och långsiktig planering inom arbetsmiljöområdet.
Leda eller delta i utredningar vid allvarligare händelser och tillbud.
Delta i och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.
Vara kontaktperson gentemot interna och externa intressenter inom arbetsmiljö och säkerhet, inklusive myndigheter.
Delta i interna och externa forum inom arbetsmiljöområdet.
Implementera nya lagar, föreskrifter och andra krav inom arbetsmiljö.
Säkerställa att berörda i organisationen känner till och följer gällande villkor och krav.
Upprätta och genomföra utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.
Samarbeta med andra arbetsmiljöingenjörer samt brand- och säkerhetstekniker och skapa redundans inom operativa frågor.
Bevaka omvärldsutvecklingen inom arbetsmiljö och säkerhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för arbetsmiljö, säkerhet och människor - och som samtidigt är trygg i att ta ledning, sätta riktning och beslut.
Du har akademisk utbildning inom arbetsmiljö, teknik, hälsopedagogik eller motsvarande, samt erfarenhet av att utveckla, implementera och förvalta systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har också erfarenhet av säkerhetsarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt pedagogiska insatser.
Som person är du strukturerad, noggrann och analytisk, och du kan arbeta självständigt samtidigt som du tar ansvar för att driva saker framåt. Du är proaktiv och lösningsorienterad och är trygg i att fatta beslut när det behövs. Du kommunicerar tydligt och samarbetar lätt med kollegor på alla nivåer. Med dina naturliga ledaregenskaper kan du engagera och inspirera andra, och du trivs i en miljö där förändring och flexibilitet är en del av vardagen. Din professionalitet och förmåga att kombinera kvalitet med effektivitet bidrar till en trygg, säker och högpresterande arbetsmiljö.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Varför Outokumpu?
Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål och en viktig aktör i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet är vi idag en av världens mest hållbara producenter av rostfritt stål - ett material som är 100 % återvinningsbart.
Hos Outokumpu i Avesta blir du en del av en verksamhet där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar står i centrum. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en högpresterande kultur.
Vi erbjuder:
En viktig och utvecklande roll nära verksamheten
En stabil arbetsgivare i en internationell koncern
Möjlighet till kompetensutveckling inom EHSE-området
Trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
En arbetsplats med starkt fokus på säkerhet, hållbarhet och samarbete
Ansökan & kontakt
Skicka din ansökan senast 2026-02-08 via vår karriärsida.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-01-12Kontaktuppgifter för detta jobb
Angelica Olsson, Rekryterande chef - angelica.olsson@outokumpu.com
Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner - josefine.frisendahl@outokumpu.com
Fackliga kontakter:
Unionen: Patrik Sundell, 070-088 10 11
Ledarna: Patrik Norberg, 070-088 12 06
Sveriges Ingenjörer: Gunnar Lindstrand, 070-088 19 57
På Outokumpu främjar vi mångfald, jämlikhet och inkludering. Alla medarbetare ska känna sig välkomna och behandlas lika.
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 38 000 - 49 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering.
Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information. Så ansöker du
