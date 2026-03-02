Arbetsmiljöingenjör
2026-03-02
Projektavdelningen
Vår verksamhet
Region Uppsalas Fastighet och service har en central roll i regionens tillväxt. Vi utvecklar, bygger och förvaltar sjukhus, vårdcentraler, fordonsdepåer och mycket mer. Hos oss arbetar du på beställarsidan och bidrar operativt i projekt som är viktiga för hela länet. Vi befinner oss i en expansiv och utvecklande fas med en projektportfölj som omfattar allt från spårvagnsdepå för Uppsalas nya spårväg till lokalanpassningar för nära vård och hälsa samt tekniktäta ny-, om- och tillbyggnader för Akademiska sjukhuset. I kommande projekt ser vi nya vårdcentrum, ytterligare fordonsdepåer och omfattande utveckling av Akademiska sjukhuset.
Vi söker nu en arbetsmiljöingenjör som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att våra byggarbetsplatser är trygga och säkra. Du blir en del av ett samhällsviktigt arbete där ditt engagemang gör skillnad på riktigt.
Ditt uppdrag
Som arbetsmiljöingenjör arbetar du operativt och nära våra projekt. Du stöttar projektledare, entreprenörer och andra funktioner i det dagliga arbetsmiljöarbetet och bidrar till att skapa säkra arbetsmiljöer i både stora och små projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projektstöd - Stötta projektledare i att integrera arbetsmiljökrav i fastighetsinvesterings- och underhållsprojekt, inklusive entreprenörsföreskrifter enligt AFS 2023:3. Delta i projekteringsmöten och granskningar.
Samordning - Bidra till att samordna arbetsmiljöfrågor mellan olika aktörer och funktioner för att skapa enhetliga arbetssätt och tydliga ansvarsfördelningar.
Riskhantering - Medverka i identifiering, analys och bedömning av risker (kemiska, fysiska, ergonomiska och psykosociala). Föreslå och följa upp åtgärder tillsammans med projektorganisationen.
Utredning och uppföljning - Delta i utredningar av olyckor, tillbud och incidenter. Dokumentera, analysera och följa upp åtgärder.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Bidra till att utveckla och implementera rutiner, policys och arbetssätt som uppfyller lagkrav och interna mål. Stödja chefer och skyddsombud i det operativa arbetsmiljöarbetet.
Rollen innebär att du själv planerar och driver ditt arbete framåt, men alltid i nära samarbete med projektledare och andra funktioner.
Dina kvalifikationer och kompetenser
Du har utbildning inom arbetsmiljö och god kunskap inom arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter. Dessutom har du erfarenhet av att arbeta med framtagande av arbetssätt och rutiner samt implementering och uppföljning av detta.
För att lyckas i rollen behöver du:
• vara prestigelös, lyhörd och bra på att skapa relationer
• vara strukturerad och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
• trivas med att arbeta nära verksamheten och bidra praktiskt i projekten
• ha engagemang, samarbetsförmåga och förmåga att se helheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid, placering vid Akademiska sjukhuset.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du har mer information om tjänsten kontakta avdelningschef Pia Lundgren via pia.lundgren@regionuppsala.se
eller 018-617 50 93.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU05/2026". Omfattning
