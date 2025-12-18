Arbetsmiljöingenjör
Nu söker vi på Sunpine en erfaren Arbetsmiljöingenjör som verkligen tycker om att arbeta med människor. Om du vill driva arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor på ett avancerat, växande och välkomnande processindustribolag så vill vi höra från dig.
Världen behöver snabbt fasa ut sitt beroende av fossila drivmedel till fördel för mer hållbara alternativ. Det här är grunden till Sunpines affär. Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en råvara som spelar en central roll i omställningen mot förnybara bränslen. Vi ställer höga krav på säkerhet, regelefterlevnad och ett systematiskt arbetsmiljöarbete - och i det arbetet kan du få en viktig roll.
Som Arbetsmiljöingenjör driver och vidareutvecklar du Sunpines systematiska arbetsmiljöarbete och säkerhetsarbete. Du arbetar verksamhetsnära och stöttar chefer och medarbetare i det dagliga arbetsmiljöarbetet, samtidigt som du säkerställer att vi uppfyller gällande lagkrav och interna rutiner.
En central del av tjänsten är riskhantering kopplad till kemikalier. Du driver det systematiska arbetet med kemikaliehantering, inklusive riskbedömningar, inventeringar och substitutionsarbete. Du är sammankallande för kemikaliegruppen och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner på området.
I rollen ingår även att planera och genomföra utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet, stötta organisationen i avvikelsehantering och delta i - eller driva - projekt med arbetsmiljö- och säkerhetsanknytning. Arbete med brandskydd kan också bli aktuellt.
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, gärna från industriell verksamhet, och är väl förtrogen med arbetsmiljölagstiftning. Du är strukturerad, självgående och bekväm med att uttrycka dig på både svenska och engelska. Sist men inte minst söker vi dig som verkligen trivs med att arbeta nära människor och som kan skapa engagemang i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
Placeringsort är Piteå. Vi erbjuder även möjlighet till hybridarbete.
Sunpine verkar i en internationell, modern och processinriktad miljö. Här får du stort handlingsutrymme och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet där säkerhet, hållbarhet och långsiktighet är en del av vardagen.
Har du frågor? Kontakta gärna vår Operativa chef, Linda Rosén.
Telefon: +46 (0)70-379 00 39
E-postadress: linda.rosen@sunpine.se
Vi ser fram emot att höra från dig och tar emot ansökningar fram till 11 januari 2026.
Sunpine - Fueling a better future
Sunpine driver världens första - och största - produktionsanläggning för Råtalldiesel, en råvara för biobränsle som är tillverkad av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Med ett mycket högt reduktionsvärde och en råvara som inte konkurrerar med den globala livsmedelsproduktionen är Sunpines Råtalldiesel en viktig del i framtidens energimix. Från samma råvara, råtalloljan, utvinner vi även stora volymer harts, terpentin, alfa-Pinen och bioolja som levereras till kunder världen över. Vi har en nästintill fossilfri produktion.
SunPine AB är baserat i Piteå och ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. Vi är 83 medarbetare och omsatte cirka 2,7 miljarder SEK 2024. Läs mer på: www.sunpine.se Så ansöker du
