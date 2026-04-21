Arbetsmiljöspecialist till SRV återvinning
2026-04-21
På SRV är arbetsmiljö en prioriterad fråga på högsta nivå. Verksamheten är operativ och ställer höga krav på tydliga arbetssätt, fungerande strukturer och ett nära samarbete mellan chefer, HR och verksamhet.
Nu söker vi en arbetsmiljöspecialist som vill ta en aktiv roll i att utveckla, strukturera och driva arbetsmiljöarbetet framåt i nära dialog med verksamheten. Rollen är efterfrågad i organisationen och innebär ett tydligt stöd till chefer som vill arbeta strukturerat och utveckla arbetsmiljöarbetet vidare.
Om rollen
Rollen är både operativ och utvecklande. Du arbetar nära verksamheten och är ett stöd till chefer samtidigt som du driver struktur, arbetssätt och utveckling inom arbetsmiljöområdet.
Du kommer att:
omsätta arbetsmiljölagstiftning till praktiskt fungerande arbetssätt
stötta chefer i det dagliga arbetsmiljöarbetet
arbeta med riskbedömningar, utredningar och uppföljning
analysera och utveckla arbetet i IA systemet
delta i och driva arbetet i skyddskommitté
utveckla struktur och innehåll i skyddskommittéarbetet, inklusive agenda och samverkan
samverka med skyddsombud och fackliga parter
arbeta med medicinska kontroller i samverkan med företagshälsovård
bidra till rapportering, analys och underlag till ledning
Om arbetet
SRV:s verksamhet spänner över hela kedjan inom avfall och återvinning, från insamling hos hushåll och verksamheter till drift av återvinningscentraler och anläggningar där avfall sorteras, behandlas och omvandlas till nya resurser och energi. Arbetet sker i en operativ miljö där den fysiska arbetsmiljön är en central del av vardagen. Rollen innebär ett nära samarbete med sektionschefer och verksamheten.
Organisationen är i förändring och arbetsmiljöfunktionen är under utveckling. Rollen innebär därför både att vidareutveckla arbetssätt och att säkerställa att de fungerar i praktiken.
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning, kompletterad med arbetsmiljöutbildningar och certifieringar samt praktisk erfarenhet
flerårig erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete
erfarenhet från en fysisk och operativ verksamhet
god kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete
erfarenhet av arbete i skyddskommitté
erfarenhet av samverkan med skyddsombud och fackliga parter
erfarenhet av att stötta chefer i arbetsmiljöfrågor
erfarenhet av att arbeta strukturerat med uppföljning och analys
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri, processverksamhet, återvinning eller liknande miljöer.
Som person
Du är trygg i din kompetens och arbetar konsultativt i verksamheten. Du kombinerar struktur med flexibilitet och har förmåga att driva frågor framåt samtidigt som du anpassar dig till verksamhetens förutsättningar. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicerar tydligt och bidrar till att utveckla arbetssätt tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-04-21Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar SRV med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Katarina Thomasson, 070 231 28 05 eller katarina.thomasson@jeffersonwells.se
. Välkommen med din ansökan senast den 17 maj.Övrig information
I samband med rekryteringsprocessen genomför SRV bakgrundskontroll. Rollen är placerad i Huddinge.
Om SRV
På SRV arbetar vi för en framtid där resurser tas till vara och hållbara val är en självklarhet. Vi utvecklar vår verksamhet för att kunna erbjuda den mest hållbara avfallshanteringen. Vårt mål är att inspirera till hållbara val och minska mängden avfall. Vi vill att våra tjänster ska göra det enkelt att leva hållbart. Genom samarbete och smarta lösningar strävar vi efter att varje resurs används effektivt och skadliga ämnen lämnar kretsloppet.
Den här tjänsten är en möjlighet för dig som vill vara med och förvandla SRV från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får stort handlingsutrymme inom din roll, som är en viktig del av helheten. Allt sker inom ramen för vår värdegrund: professionell, enkel, tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556855-1104)
Björkholmsvägen 16, 141 24 Huddinge
)
141 24 STOCKHOLM
SRV återvinning
Katarina Thomasson katarina.thomasson@jeffersonwells.se
