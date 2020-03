Arbetsmarknadskoordinator - Kungälvs kommun, AME - Vårdarjobb i Kungälv

Kungälvs kommun, AME / Vårdarjobb / Kungälv2020-03-10I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!Arbetsmarknadsenheten (AME) tillhör sektor Trygghet och stöd i Kungälvs kommun.AME erbjuder stöd vid arbetsträning, praktikanskaffning samt utredning av arbetsförmåga för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. AME är även en betydande del inom Framsteget, som är en samlokaliserad verksamhet bestående av fler aktörer så som ex arbetsförmedlingen och socialtjänsten m.fl. De vänder sig företrädelsevis till unga vuxna i åldern 16-29 år som står utanför arbetsmarknaden och/eller studier.Enheten handlägger stödanställningar inom kommunen samt feriejobb för ungdomar. AME har även ett miljölag som utför uppdrag i skog och mark samt strandstädning.2020-03-10Som Arbetsmarknadskoordinator på AME ingår följande arbetsuppgifter i grundtjänsten:Ansvara för att möjliggöra en effektiv process mot arbete/studier, motiverande samtal, matcha individens förmågor och förutsättningar till arbete eller studier, stöd och uppföljning under arbetsträning/praktik, stöd till handledare på arbetsplatser samt samverkan/nätverkande med andra professionella parter runt individen. Ansvara för arbetsmarknadsplan samt social dokumentation i verksamhetssystem Treserva.Högskoleutbildning inom beteendevetenskapligt ämne eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. De krav som yrket ställer är 3-5 års arbetslivserfarenhet av arbete som arbetsgivaren bedömer som relevanta för uppdraget. Goda kunskaper och färdigheter i Officepaketet samt dokumentationsvana i verksamhetssystem samt B-körkort är ett krav. Meriterande är dessutom utbildning inom IPS, SE och MI. Kunskap om olika lönesubventionerade anställningar samt erfarenhet av att arbeta i samverkan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska och kognitiva diagnoser samt missbruk.Som person vill vi att du som söker är målmedveten, ansvarstagande, flexibel, social och lyhörd samt att du alltid har ett professionellt bemötande i alla kontakter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTAnsökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kungälvs kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-24Kungälvs kommun, AME5141279