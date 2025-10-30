Arbetsmarknadscoacher till Arbetsmarknadsenheten
2025-10-30
Vårt team saknar dig, en viktig pusselbit, för att komplettera oss och hjälpa oss bära ett av de viktigaste samhällsuppdragen!
Det här erbjuder vi dig!
Uppdraget som arbetsmarknadscoach är mångsidigt och brett.
Vi har dock lyckats koka ner det i ett antal punkter.
Du ska som arbetsmarknadsacoach bland annat...
Genomföra coachning av individer för verksamhetens målgrupp utifrån utvalda metoder.
Verka för att utforma och genomföra för individen meningsfulla processer med tydligt
fokus på långsiktig egen försörjning.
Samverka med relevanta aktörer runt deltagaren utifrån deltagarens individuella behov, exempelvis vid 3-partsmöte.
Dokumentera utifrån rådande lagstiftning och verksamhetens riktlinjer.
Vara aktiv i lokal omvärldsbevakning samt återföra information till verksamheten som
kan leda till bättre processer för individen, medarbetare och verksamhet.
Vara en resurs och mottagare för kollegialt utbyte av information, kunskap och stöd i
arbetet med deltagare, kund och övriga samarbetspartners.
Din arbetsplats kommer att vara på Arbetsmarknadsenheten.
Vi har fått möjligheten att utöka vår basverksamhet och söker därför
4 arbetsmarknadscoacher för tillsvidaretjänster
Vi har också fått möjligheten att förstärka vår verksamhet under 2026 i syfte att implementera ny socialtjänstlag och har utrymme att rekrytera
2 arbetsmarknadscoacher för visstid 1 januari - 31 december 2026.
I ansökan ber vi dig ange vilken tjänst du är intresserad av.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta med coachning och vägledning av individer i vägen mot en anställning eller studier. Du har också erfarenhet och kompetens av metoden Supported Employment, OCN och BIP. Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har framför allt förmågan att stå stadigt när det gungar och mod att vägleda dig själv och andra.
Vi har i vår verksamhet tagit en tydlig riktning mot ett uppdrag där stort hjärta, kul på och i jobbet, tro på individen, kontinuitet och systematiska uppföljningar är självklara delar. Vi söker därför dig som är beredd på att kavla upp ärmarna och kasta dig in i vimlet av möjligheter.
Med kommande bidragsreform behöver vi ta höjd för att rekrytera medarbetare som är beredd att tänka utanför den berömda boxen. Vi önskar kollegor som gärna har erfarenhet av bland annat språkundervisning, arbetsgivararbete, nätverk och viljan att ta sig ut från våra kommunväggar!
För jobbet behöver du B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Intervjuer är inplanerade till vecka 46
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vår övergripande uppgift är hjälpa arbetssökande kommuninvånare att få jobb genom olika förberedelser, coachning och att få prova på yrken. Vi har fokus på de som står långt från arbetsmarknaden och arbetar ständigt med metod- och organisationsutveckling. Vår målsättning är att skräddarsy olika lösningar så att våra deltagare så snabbt som möjligt går vidare till studier eller arbete.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
