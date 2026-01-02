Arbetsmarknadscoach
Tomelilla Kommun / Personaltjänstemannajobb / Tomelilla Visa alla personaltjänstemannajobb i Tomelilla
2026-01-02
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
På arbetsmarknaden i Tomelilla kommun arbetar vi med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor. På AME arbetar totalt fyra arbetscoacher, två studie- och yrkesvägledare för vuxenstuderande, KAA-handläggare, studiehandledare på Lärcentrum samt bostad - och integrationssamordnare.
När du kommer till oss så möts du av en arbetsplats som präglas av nyfikenhet, öppenhet och förtroende där vi arbetar utifrån verksamhetens mål och resultat samt deltagarnas förutsättningar. Vi har ett högt engagemang för vårt arbete och vi är stolta över att göra skillnad.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vill du hjälpa människor mot arbete eller studier och se deras utveckling på nära håll? Som arbetsmarknadscoach hos Tomelilla kommun får du coacha och stötta unga, långtidsarbetslösa, sjukskrivna och nyanlända och samarbeta med både näringslivet, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
Här får du:
* Vägleda och coacha deltagare mot egen försörjning
* Bygga kontakter med arbetsgivare och skapa praktikplatser
* Vara med och fortsätta utveckla Arbetsmarknadsenheten
* Vara delaktig i att hitta nya arbetssätt utifrån aktivitetskravet
Vi söker dig som är engagerad, kommunikativ och vill göra verklig skillnad varje dag.
Ta chansen hjälp människor att nå sina mål och väx i rollen som arbetsmarknadscoach!Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad och som trivs i en roll där engagemang, kreativitet och samarbete står i centrum. Du är initiativrik och strukturerad, samtidigt som du vågar tänka nytt och bidra till utveckling av arbetssätt och metoder.
Som person är du flexibel, prestigelös och lyhörd inför både deltagarnas och verksamhetens behov. Du tycker om att arbeta nära människor och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt i vardagen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem du möter.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, och har du dessutom kunskaper i andra språk ser vi det som en tillgång.Kvalifikationer
För tjänsten krävs eftergymnasial utbildning, exempelvis socionom- eller personalvetarutbildning. Alternativt har du annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Vi söker dig som har erfarenhet av coachning och enskilda samtal med både vuxna och unga. Du har god kunskap om arbetsmarknaden och förståelse för hur andra myndigheter, såsom t.ex Arbetsförmedlingen, arbetar. Du är trygg i myndighetsutövning och har förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation.
Meriterande
* Utbildning inom MI (motiverande samtal) eller lösningsfokuserat arbetssätt
* Utbildning inom Supported Employment, Case manager och/ eller BIP
* Erfarenhet av arbete inom myndighet eller socialtjänst
* Vana av samverkan med andra myndigheter
* Kännedom om vuxenstudier
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, vara delaktig i verksamhetens utveckling och arbeta i ett sammanhang där ditt engagemang verkligen gör skillnad.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Kontakt
Enhetschef
Natasha Khorasani natasha.khorasani@tomelilla.se 0417-180 57 Jobbnummer
9667887