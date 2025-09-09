Arbetsledare utomhusmiljö
Parkkompaniet i Boden AB / Trädgårdsanläggarjobb / Luleå Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Luleå
2025-09-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Parkkompaniet i Boden AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Om jobbet
För att tillmötesgå vår ökade efterfrågan behöver vi komplettera med en arbetsledare till vårt platskontor i Luleå. Arbetslivserfarenhet inom mark, anläggning, fastighetsskötsel, projektledning, arbetsledning och liknande är meriterande men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Parkkompaniet i Boden AB med huvudkontor i Boden samt platskontor i Piteå och Luleå sysselsätter cirka 65 personer vintertid och under sommarhalvåret har vi cirka 115 anställda. Ungefär hälften av vår totala verksamhet utgår från Luleå-kontoret.
Parkkompaniet är en del av koncernen PHM Group som med tydligt fokus tar hand om fastigheter genom förvaltning och skötsel. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK/år.
Våra uppdrag i korthet
Grönyteskötsel, anläggning grönytor/park, trädfällning, vaktmästeri, snöröjning, takskottning och stödtjänster inom ovan angränsande områden.Om tjänsten
Inom rollen som arbetsledare hos oss kommer din huvudsakliga uppgift vara att arbetsleda och vara en del i teamet som säkerställer den dagliga driften med organisation, personalledning, dokumentation, genomförande och uppföljning. I samråd med platschef som närmsta chef följa upp genomförande av våra åtaganden och säkerställa god kvalité i våra uppdrag.
Tillsättning av tjänsten kan ske under ansökningsperioden.
Vem är du?
Du bör kunna planera din egen arbetsdag, prioritera rätt och vara driven. Vi jobbar med kundanpassade uppdrag och lösningar så att kunna väga in olika aspekter, vara lösningsorienterad och fatta sakliga beslut i samråd med platschef. Direktkontakt med kunder kommer förekomma så det är väsentligt att du kan formulera dig väl i tal samt skrift, på arbetsplatsen använder vi huvudsakligen svenska men engelska förekommer också. Som arbetsledare kommer du ha en viktig roll i driften och vara ett stöd för personal, så att kunna bistå såväl individuellt samt fungera väl i grupp är av stor vikt. Administrativt arbete ingår i tjänsten.
Sakkunskap, förståelse och erfarenhet inom följande är meriterande:
Projektledning, projektstöd, fastighetsförvaltning, mark- och anläggning, grönyteskötsel, maskinkörning, fastighetsskötsel/vaktmästeri, god datorvana, administration, digitala projekt-/ordersystem.
B-körkort är ett krav. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Parkkompaniet i Boden AB
(org.nr 556504-9029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Parkkompaniet Jobbnummer
9499740