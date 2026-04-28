Arbetsledare till Specialrengöringar
Vi söker inte någon som bara vill ha ett jobb. Vi söker dig som vill ta ansvar, utvecklas och vara med och bygga något.
Du kanske redan idag gör mer än din roll kräver. Du kanske har haft eget och vet vad det innebär att ta ansvar fullt ut. Eller så har du bara kommit till en punkt där du vet att du kan mer än du får utlopp för idag.
Hos oss får du möjligheten att ta det steget.
Som arbetsledare hos Specialrengöringar får du en central roll där du leder ett mindre team, planerar det dagliga arbetet och säkerställer att produktionen fungerar som den ska. Du arbetar nära sälj i planering och kalkyl och är själv med ute i verksamheten en stor del av tiden. Du leder inte från sidan, du leder genom att vara med.
Rollen kräver att du kan ta ansvar, fatta beslut och skapa struktur i vardagen. Det handlar inte om att kunna allt från början, utan om att ha viljan att lära sig, ta initiativ och driva arbetet framåt.
Vi söker dig som är tydlig, lösningsorienterad och inte rädd för att ta i när det behövs. Du trivs med att arbeta både praktiskt och med människor och du förstår att resultat skapas genom ansvar, tempo och kvalitet.
Din bakgrund är mindre viktig än din inställning. Har du erfarenhet från bygg, sanering eller fastighet är det ett plus. Har du haft eget ansvar, formellt eller informellt, är det också en styrka. Har du drivit eget tidigare vet du redan vad som krävs.
Hos oss får du arbeta i en organisation där det är kort väg till beslut och där du har möjlighet att påverka på riktigt. Du får en roll där du växer med uppgiften och där rätt person kan ta ett större ansvar över tid.
Vi erbjuder en trygg anställning med fast lön, men för den som vill finns också möjligheten att utvecklas vidare tillsammans med bolaget.
Tjänsten är placerad i Dalarna. Start sker omgående eller enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till [mailadress] och märk den med Arbetsledare Dalarna.
Det här är inte en roll för den som vill ha det bekvämt. Det är en roll för den som vill framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: roland.m@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lejrom Rengör AB
(org.nr 556934-0945), https://specialrengoringar.se/kontakta-oss/specialrengoring-i-dalarna/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
