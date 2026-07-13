Arbetsledare till Returcentrum
Vännäs kommun / Vårdarjobb / Vännäs Visa alla vårdarjobb i Vännäs
2026-07-13
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Returcentrum är en enhet inom arbetsmarknads- och integrationsavdelningen. Avdelningen som helhet ansvarar för kommunens mottagande av nyanlända och arbetar för att främja god integration samt med att vägleda och klargöra arbetsförmåga för personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Avdelningen har som mål att bidra till att ge individer förutsättningar för egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhället. Uppdraget utförs bland annat genom samverkan med andra aktörer, både internt och externt, samt genom olika former av arbetsträning, praktikplatser och subventionerade anställningar.
På Returcentrum bedrivs arbetslivsinriktad rehabilitering via en second hand-butik med dess tillhörande uppdrag. Syftet med verksamheten är att stödja personer i att ta steg mot arbete, studier eller andra vägar till ökad självständighet och delaktighet. Enheten samverkar nära med våra andra enheter inom avdelningen och med andra aktörer både inom och utanför kommunorganisationen.
Utöver den arbetslivsinriktade rehabiliteringen tas varor emot, återbrukas och säljs i verksamheten. Butiken är ett uppskattat besöksmål i Vännäs.
Till avdelningen söker vi nu en vikarierande arbetsledare. Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare har du ett överordnat ansvar för den dagliga driften av Returcentrum. Du utgår från Returcentrum i Vännäsby och fungerar även själv som handledare för några deltagare ca 5-10 personer. I rollen som arbetsledare är ditt uppdrag att leda, stötta och utveckla medarbetarna i arbetet med deltagare. Du arbetsleder en grupp på under 10 medarbetare.
Du fördelar verksamhetens resurser utifrån behov, tar fram rutiner samt samordnar och administrerar den dagliga driften i verksamheten.
Som arbetsledare tar du även emot uppdrag som beställs från kommunens andra verksamheter. Du är underställd avdelningschefen och arbetar nära arbetskonsulenter.
I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom löpande administration ex kontering av fakturor, fakturering m.m.Kvalifikationer
Du har minst ett (1) års erfarenhet av handledning och/eller coaching av personer i arbetsmarknadspolitisk insats eller motsvarande.
Du har minst ett (1) års erfarenhet av ledarskap/arbetsledning inom offentlig sektor.
Du har lägst gymnasial utbildning.
Som person har du lätt att bygga förtroendefulla relationer med medarbetare, deltagare och samverkanspartners. Du är självständig, strukturerad och initiativtagande. I arbetet med deltagarna krävs ett professionellt förhållningssätt och en stor tilltro till deltagarens egna styrkor och förmågor. Som ledare är du tydlig, kommunikativ, trygg och vänlig.
Du ska ha B-körkort (manuell växellåda).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Arbetsmarknad och integration Kontakt
Per Forsman, Vision 073-0687095 Jobbnummer
10000522