Arbetsledare till Parkavdelningen
2025-09-19
Vill du leda arbetet i vår Parkavdelning och skapa trivsamma utemiljöer - vi söker en arbetsledare!
Vill du vara med och skapa trivsamma, välskötta utemiljöer som bidrar till attraktiva bostadsområden? Vi söker nu en arbetsledare till vår Parkavdelning - en central roll för att planera, samordna och utföra skötsel av våra grönområden och gemensamma ytor.
Om rollen
Som Arbetsledare på Parkavdelningen ansvarar du för att leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet tillsammans med ett engagerat team. Du är en arbetande arbetsledare, vilket innebär att du både leder och planerar och själv aktivt deltar i det dagliga arbetet med övriga medarbetare.
I rollen ingår även visst personalansvar, såsom att hålla medarbetar- och lönesamtal, samt ansvar för inköp av material och beställning av vissa arbeten. Du har en viktig roll i att säkerställa kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet, samtidigt som du skapar ett gott samarbetsklimat inom teamet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Skötsel av grönområden såsom plantering, rensning, häckklippning, lövupptagning och trädbeskärning
• Tillsyn och besiktning av lekplatser
• Renhållning av miljöhus samt hantering av hushålls- och grovsopor
• Rekrytering och arbetsledning av säsongsanställda och sommarjobbare
• Enklare reparationer och markunderhåll
• Kontakt och samordning med eventuella underentreprenörer
Parkavdelningen består idag av fyra tillsvidareanställda, sju säsongsanställda och drygt 30 sommarjobbare under sommarmånaderna.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning och är en tydlig och trygg ledare som kan behålla lugnet även i pressade situationer. Du trivs med att kombinera operativt arbete med planering och samordning. Vi ser gärna att du har kunskap inom grönyteskötsel.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. I mötet med både kollegor och hyresgäster är du lösningsorienterad, lyhörd och professionell. Du har god datorvana och B-körkort är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av medarbetarsamtal och lönesamtal är det meriterande.
Vi erbjuder
En utvecklande och varierad roll i en organisation där utemiljö och grönyteskötsel är en viktig del av helheten, med fokus på både hållbarhet och trivsel i våra bostadsområden.
AB Bollnäs Bostäder är ett av kommunen helägt bostadsbolag som äger och förvaltar nära 4 000 lägenheter och 30 000 m2 lokaler i södra Hälsingland. Bolaget bildades 1947 och har sedan starten varit en central aktör inom Bollnäs stadsutveckling. Vi är idag 40 anställda som arbetar för att skapa trivsamma och trygga bostäder för våra hyresgäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bollnäs Bostäder
(org.nr 556060-3176)
Virkelvägen 27
821 22 82150 BOLLNÄS
)
821 22 82150 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-assistent
Helena Norlin helena.norlin@bollnasbostader.se 0278-25908 Jobbnummer
