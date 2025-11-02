Arbetsledare till NPI2 i Landskrona
2025-11-02
ARBETSLEDARE TILL NPI2
Vill du vara med och bygga en helt ny fabriksanläggning från grunden? Här får du chansen att ta en nyckelroll i ett långsiktigt industriprojekt där du leder ett team av skickliga montörer. Vi är ett engagerat team med lång erfarenhet från ventilationsbranschen och praktisk kompetens från både projektering och montage.
Som arbetsledare på NPI2 blir du en del av ett tillväxtbolag i framkant, med möjlighet att påverka både resultatet och människorna du arbetar med. Om du vill arbeta i ett företag där kvalitet, erfarenhet och samarbete står i centrum, då är NPI2 rätt plats för dig.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Som arbetsledare får du en operativ roll nära verksamheten, där du ansvarar för den dagliga ledningen av cirka 12 ventilationsmontörer. Du planerar, följer upp och säkerställer att arbetet genomförs på ett säkert och effektivt sätt, men du är också en coach och stöttepelare som ser till att teamet trivs, utvecklas och levererar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta att:
Arbetsleda och coacha ventilationsmontörer i det dagliga arbetet
Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter
Ansvara för logistik och materialflöden
Säkerställa att arbetet håller rätt kvalitet, uppfyller säkerhetskrav och följer tidplan
Delta i byggmöten och samarbeta tätt med projektledare och andra entreprenörer
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning inom bygg- eller installationsbranschen och som gärna har en bakgrund som montör, helst inom ventilation. En erfarenhet som är mycket meriterande och gör att du kan förstå både utmaningar och möjligheter i det praktiska arbetet. Vidare tror vi att du har:
Erfarenhet från ventilationsbranschen, gärna som tidigare montör
God datavana (Office, Dalux) samt B-körkort
God social förmåga och kommunikativa färdigheter på svenska och engelska
Vidare är du en operativ ledare som gillar att vara nära verksamheten och ser detta som ett naturligt steg, både personligt och professionellt. Du är coachande och stödjande i ditt ledarskap, strukturerad och lösningsorienterad. Med dina goda sociala färdigheter och kommunikativa förmåga skapar du förtroende och engagemang i teamet, delar som ligger dig extra varmt om hjärtat.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att påverka och utvecklas i takt med våra projekt. Vi erbjuder en varierad vardag med ansvar, frihet och en chans att bidra i en bransch som ständigt växer. Välkommen till oss på NPI2, bolaget som ständigt växer och ser möjligheter.
OM TJÄNSTEN Tjänsten som Arbetsledare är en direktrekrytering där du blir anställd av NPI2. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvarig rekryterare Rebecca Moberg, +46 10-206 53 71.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NPI2 AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9584443