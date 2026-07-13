Arbetsledare till kommunverkstaden
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-07-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Fordonsenheten är en del av tekniska verksamheten på teknik- och fastighetsförvaltningen. Vi ansvarar för att tillhandahålla fordon och transporter för hela Kalmar kommunkoncern. Fordonsflottan omfattar cirka 550 fordon – allt från personbilar och lätta lastbilar till tunga fordon, specialfordon och grönytemaskiner. I enheten ingår verkstad, hämta/lämna-funktion, åkeri och leasing. Totalt är vi 30 medarbetare, varav 11 arbetar i verkstaden.
Verkstaden står nu inför en viktig utvecklingsfas där vi bygger upp tydligare strukturer, modernare och mer automatiserade arbetssätt och ett mer effektivt flöde.
Vi söker nu en arbetsledare som både kan och vill leda operativt i vardagen liksom har förmågan att leda en verksamhet i förändring.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som arbetsledare är du navet i den dagliga driften. Du leder och fördelar det dagliga arbetet och du är enhetschefens förlängda arm i frågor som rör personal, arbetsmiljö, budget och upphandling. Du ser till att rätt resurser finns på rätt plats, att service- och underhållsplaner följs och att akuta ärenden hanteras snabbt och strukturerat.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten, som vågar vara tydlig och som inte backar när du möter gamla vanor eller otydliga rutiner. Du är den som skapar arbetsro, riktning och tempo och som ser till att vi håller i och håller ut tills nya arbetssätt sitter.
Du har tät dialog med leasingavdelningen, interna kunder och kollegor inom tekniska verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att;
• Leda och fördela arbetet i verkstaden och för transportörerna
• Planera bemanning och resurser utifrån planerade och akuta behov
• Prioritera inkommande jobb och hantera akuta ärenden
• Säkerställa service- och underhållsplaner för hela fordonsflottan
• Utveckla arbetssätt och struktur i verkstaden
• Samordna flödet mellan mekaniker, kundmottagning, administratör och transportörer
• Följa upp rutiner, kvalitet och arbetsmiljö
• Vara kontaktpunkt för interna kunder och andra verksamheterKvalifikationer
Vi söker dig som har som lägst gymnasieutbildning samt;
• Erfarenhet av arbetsledning, chef eller koordinerande roll
• Erfarenhet från fordonsverkstad eller teknisk miljö
• Kunskap om verkstadsflöden, serviceplanering och resursstyrning
• Förmåga att prioritera och fatta beslut
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta brett
• Administrativ vana och trygghet i digitala system
• Kännedom om tillstånd och arbetsmiljökrav i fordonsverkstad
Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik eller transportledning erfarenhet av större fordonsflottor.
Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund som mekaniker eller motsvarande och har du arbetat med 5 S eller lean är det ett plus.
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver vara:
• Tydlig och trygg i ditt ledarskap
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Handlingskraftig och initiativtagande
• Relationsskapande och kommunikativ
• Prestigelös och samarbetsinriktad
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef tekniska verksamheten
Karolina Miller 0103521241 Jobbnummer
10000701