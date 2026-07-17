Arbetsledare till Hydro
Uniflex AB / Chefsjobb / Finspång Visa alla chefsjobb i Finspång
2026-07-17
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Om tjänsten Vi söker just nu en arbetsledare till bearbetningsavdelningen inom FSW i Finspång.
Som arbetsledare kommer du att ansvara för att leda och koordinera den dagliga verksamheten på avdelningen,
med målet att uppfylla uppsatta krav inom produktion, kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet.
Rollen innebär ett helhetsansvar och kräver en närvarande och coachande ledarstil.
Körkort är ett krav.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid.
Lön enligt ök. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta:
Daglig ledning av produktionen inom FSW, samt samordning för att uppnå avdelningens övergripandemål.
Personalansvar, inklusive planering, utveckling, lönesättning och hantering av rehabiliterings-ärenden.
Aktivt ansvar för arbetsmiljö och HSE samt implementering och utveckling av EBS inom avdelningen.
Budget- och ekonomiansvar för FSW-enheten.
Kontinuerligt förbättringsarbete och processutveckling enligt Lean-principer.
Säkerställa efterlevnad av kvalitets- och miljöcertifieringar.
Vem är du? Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta:
Daglig ledning av produktionen inom FSW, samt samordning för att uppnå avdelningens övergripandemål.
Personalansvar, inklusive planering, utveckling, lönesättning och hantering av rehabiliterings-ärenden.
Aktivt ansvar för arbetsmiljö och HSE samt implementering och utveckling av EBS inom avdelningen.
Budget- och ekonomiansvar för FSW-enheten.
Kontinuerligt förbättringsarbete och processutveckling enligt Lean-principer.
Säkerställa efterlevnad av kvalitets- och miljöcertifieringar.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom logistik, teknik, produktion eller liknande område – eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet inom industri.
Ledarskapserfarenhet inom industriell produktion, helst med kunskap inom svetsning eller specialiserade produktionsprocesser.
Starka kunskaper inom produktionslogistik, produktionsekonomi, arbetsmiljö (HSE), LEAN och kvalitetssystem.
Förmåga att ta initiativ och fatta beslut inom ramen för befintliga avtal och riktlinjer.
En engagerad, strukturerad och tydlig kommunikatör – med förmågan att motivera och stödja utveckling inom teamet.
Om företaget
Hydro Extrusions är ett världsledande företag inom aluminiumextrudering med cirka 100 produktionsanläggningar i 40 länder och 20 000 anställda. Genom vår unika kombination av lokal expertis, globalt nätverk och oöverträffad FoU-kapacitet kan vi erbjuda allt från standardprofiler till avancerad utveckling och tillverkning för de flesta branscher.
Om Uniflex Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8083635-2104577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005048