Arbetsledare sökes till StudentConsulting i Helsingborg!
Vill du ta nästa steg i din karriär inom logistik och ledarskap? Har du erfarenhet från att arbeta på lager och drivs av att utveckla människor, skapa resultat och utmana arbetssätt? Då kan du vara den vi söker!
StudentConsulting söker nu en arbetsledare som kommer arbeta nära vår största kund ICA på lagret i Helsingborg. Du kommer arbeta tillsammans med vår Kundansvarig och vara delaktig operativt i verksamheten där du tillsammans med det interna teamet leder och utvecklar våra konsulter i det dagliga arbetet.
Detta är en roll för dig som trivs i en operativ miljö där ledarskap, struktur och förbättringsarbete går hand i hand. Det är en pågående resa som innebär att din roll kan förändras och utvecklas över tid.
Om rollen:
Som arbetsledare arbetar du tillsammans med kundansvarig med att leda, utveckla och följa upp våra konsulter i den dagliga driften. Du arbetar nära både kund, konsult och internt team för att säkerställa hög prestation, effektiv bemanning och ett starkt samarbete.
Du kommer vara en viktig del i att driva utveckling i verksamheten, inte bara förvalta den.
Exempel på arbetsuppgifter
Delta i och bidra till kundmöten som skapar värde och utveckling i samarbetet
Genomföra prestations- och korttidssamtal med konsulter
Ansvara för avrop och bemanning
Vara närvarande på lagret och följa upp arbetstempo, kvalitet och prestation
Ge konstruktiv feedback och beröm till medarbetare
Identifiera och driva förbättringsprojekt inom bemanning, plock och flöden
Bidra till bättre samarbete och dialog mellan alla parter i verksamheten
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du har erfarenhet från lager och logistik, gärna som truckförare, och är redo att ta ett större ansvar i en ledande roll.
Du är en person som gillar att prestera, utveckla andra och driva saker framåt.
Vi ser att du:
Att erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare är meriterande. Vi värdesätter personlig lämplighet och ledaregenskaper. Du vill utveckla både människor och arbetssätt.
Är resultatinriktad - det är meriterande om du kan visa på resultat från tidigare ledarskap. Du drivs av resultat.
Har erfarenhet från lagerarbete och truckkörning
Är administrativt strukturerad och effektiv
Har god kommunikationsförmåga
Är lösningsorienterad och initiativtagande
Har förmågan att ge och ta konstruktiv feedback
I denna roll erbjuds du möjligheten att arbeta i en central roll i en av våra största kundsamarbeten. Du får stor möjlighet att påverka både teamets prestation och hur vi tillsammans utvecklar samarbetet med ICA.
Vill du vara med och utveckla både människor och verksamhet i en dynamisk logistikmiljö?
Vi bearbetar ansökningar löpande och tillsättning kan därmed ske när vi hittat rätt kandidat. Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Amanda Strandh amanda.strandh@studentconsulting.com Jobbnummer
9800925