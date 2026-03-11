Arbetsledare restaurang till Navet, Fritid Bad
Fritidsförvaltningen inom Umeå kommun vill bidra till en god livsmiljö genom att skapa goda möjligheter till en aktiv fritid med idrott, motion, rekreation och folkhälsa. I verksamhetens ansvarsområde ingår verksamhet och drift av idrotts- och fritidsanläggningar, fritids-, utflykts- och rekreationsområden, anläggningar för fritidsbåtar samt insatser inom fritidsfiske och rörligt friluftsliv. Fritidsförvaltningen har genom kommunens gemensamma Föreningsbyrå ansvaret för samlad beredning, uppföljning och utvärdering av kommunens stöd till föreningslivet samt att kontakter mellan kommunens olika företrädare och det organiserade föreningslivet stärks.
Inom Fritids tempererade badanläggningar har vi ett antal kök som erbjuder ett utbud av varma och kalla rätter till våra kunder.
Några anläggningar har enklare försäljningar via våra kiosker. Vi söker en Arbetsledare restaurang med placering och arbetsledning på Navet, samt med övergripande uppdrag kopplat till uppföljning och utveckling av avdelningens övriga serveringar och kiosker.
Vill du ha ett spännande och utvecklande jobb där du använder dina branschkunskaper för att bidra till nöjda kunder i våra serveringar? Då kan tjänsten som arbetsledare restaurang passa
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare restaurang ansvarar du för att leda och planera arbetet i köket på
Navet, men har ett övergripande ansvar för avdelningens övriga serveringar. Tillsammans med övriga medarbetare utvecklar du våra serveringar och kiosker. Du har ett nära samarbete med enhetschef gällande bemanning, verksamhetsfrågor och arbetsmiljörelaterade frågor. I köket arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter. Du använder resurser med hög kostnadsmedvetenhet och jobbar aktivt för en budget i balans. Du ger god service och bidrar till att vi får nöjda kunder.
Huvudplacering Navet. Arbetet innebär arbete dagtid, men även kvällar och helg kan förekomma.
Som Arbetsledare restaurang sköter du den dagliga driften på Navets
restaurang. Det innebär bland annat:
• Matlagning/tillredning
• Upprätthålla och bidra till en fungerande kommunikation och samarbete i arbetslaget
• Arbetsledning
• Är en del av den dagliga driften i köket och serveringen
• Beställningar
• Kontakt med samarbetspartners
• Administrativa arbetsuppgifter
• Samordna korttidsbemanning
Avdelningens övergripande uppdrag
• Processledare för avdelningens restaurang och kioskverksamhet
• Bemanningsplanering i samverkan med enhetschef
• Ekonomi/uppföljning/analys i samverkan med personalgrupp och chef * Kvalitetssäkring kring hygienrutiner
• Menyplanering /utveckling av utbud för alla avdelningens serveringar
Om dig
Vi söker dig som har köksutbildning, gymnasieutbildning inom livsmedel eller motsvarande erfarenhet. Du som söker har även några års erfarenhet av matlagning och arbete i restaurang, samt god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika beställarsystem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med budget och ekonomi inom restaurang. Det är meriterande om du har erfarenhet av köksansvar och att leda en arbetsgrupp.
B-körkort är ett krav för tjänsten, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och kvalité och som trivs med att arbeta i kök samt i rollen att leda den dagliga driften. Du är självgående och strukturerad med en stor förmåga till flexibilitet. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande av kollegor, samarbetspartners och kunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga ditt CV och personligt brev, urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid
anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
