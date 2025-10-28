Arbetsledare parkenheten
2025-10-28
Parkenheten är en del av Teknisk service som är organiserad under Tekniska förvaltningen.
Till vår Parkenhet söker vi nu vikarierande arbetsledare.
Parkenheten är en del av Teknisk service som är organiserad under Tekniska förvaltningen.

Till vår Parkenhet söker vi nu vikarierande arbetsledare.

Vår kommun har fina parker och blomsterarrangemang som vi ansvarar för. Vi har också ett eget växthus där sommarblommor drivs upp. Vårt uppdrag är att sköta och underhålla offentliga parker och grönområden så att kommunens medborgare och verksamheter får uppleva en fin grön miljö. Tyngdpunkten för verksamheten är under sommarhalvåret men vi har också verksamhet vintertid. Ibland medverkar vi också vid nyanläggning av områden. Parkenheten består av 10 tillsvidareanställda och ytterligare 20 medarbetare sommartid. Verksamheten utgår från Håstaäng och från växthusen på Soldatvägen.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och växlande över årstiden. Som arbetsledare kommer du att planera och leda arbetslaget i att utföra olika parkarbeten i kommunen, exempelvis skötsel av offentliga parker, lekplatser, utegym samt grönområden. Det är viktigt att tillsammans med enhetschefen hela tiden utveckla och effektivisera enheten och att arbeta mot en ökad hållbarhet, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Du kommer även själv att arbeta med diverse olika projekt inom park och anläggning, både självständigt och tillsammans med ditt arbetslag. Projekten kan vara av varierande storlek och innehåll. De kan till exempel innefatta anläggande av lekplatser, offentliga parker samt olika återställningsarbeten internt i kommunen. Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang och som brinner för grönytor och parker. Du är utbildad inom park och anläggning alternativt trädgård, eller har annan relevant utbildning eller så har du förvärvat goda kunskaper inom områden som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi söker dig med erfarenhet från arbetsledning eller liknande arbetsuppgifter med flera års yrkeserfarenhet. Du skall vara mångsidig och flexibel för att möta de varierande arbetsuppgifterna och en problemlösare. Du är prestigelös och har lätt att samarbeta och kommunicera med människor, du skall vara tålmodig lagd. Du är van att arbeta digitalt och i olika program.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

Ersättning
