Arbetsledare kundservice
Vatten och Miljöresurs Mitt AB / Administratörsjobb / Berg Visa alla administratörsjobb i Berg
2026-07-15
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Vill du vara med och utveckla en kundservicefunktion med stor betydelse för både kunder, medarbetare och organisation? Vi söker nu en trygg, närvarande och prestigelös arbetsledare som vill skapa tydliga arbetssätt, stärka samarbeten och bidra till en kundservice med hög kvalitet, god struktur och stark lagkänsla.
Här får du en viktig roll i att leda det dagliga arbetet, fånga upp behov, utveckla rutiner och skapa förutsättningar för en välfungerande leverans.
Rollen passar dig som trivs att arbeta nära verksamheten, är lugn även när tempot är högt och har förmågan att kombinera tydligt ledarskap med värme, humor och handlingskraft. Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som arbetsledare för kundservice ansvarar du för att leda, stötta och utveckla gruppens dagliga arbete. Du är närvarande i vardagen, ser var gruppen befinner sig och har förmågan att identifiera både utmaningar och utvecklingsmöjligheter. En viktig del av uppdraget är att skapa tydliga rutiner, förbättra arbetsprocesser och bidra till en mer strukturerad och hållbar arbetssituation.
Du arbetar nära medarbetarna inom kundservice och har samtidigt en viktig samverkande roll gentemot andra funktioner och avdelningar i bolaget. Genom att bygga relationer, skapa förståelse och bidra till goda samarbeten hjälper du kundservice att bli en ännu starkare del av helheten.
I rollen ingår även ansvar för växeln och Telia Touchpoint, vilket innebär att du säkerställer att arbetssätt, funktionalitet och användning stödjer verksamhetens behov och kundernas förväntningar.
Exempel på ansvarsområden:
• leda och fördela det dagliga arbetet inom kundservice
• stötta, coacha och vara tillgänglig för medarbetarna i gruppen
• utveckla rutiner, arbetssätt och processer
• bidra till god samverkan mellan kundservice och andra avdelningar
• följa upp leverans, kvalitet och kundserviceuppdrag
• identifiera behov och stärka upp där det behövs
• ansvara för växeln och Telia Touchpoint
• delta i verksamhetsutveckling och interna förbättringsprojekt
Placeringsort: Sveg eller Hackås
Om dig
Vi söker dig som är trygg, tydlig och prestigelös i ditt ledarskap. Du är lugn och kontrollerad även i pressade situationer och har förmågan att skapa stabilitet, fokus och riktning i vardagen. Du ser både människor och uppdrag, och förstår vikten av att kundservice levererar professionellt till både interna och externa kunder.
Du är en naturlig ledare som har lätt för att skapa relationer och bygga förtroende. Du är närvarande, tillgänglig och lyhörd, samtidigt som du kan fatta beslut, prioritera och driva arbetet framåt. Du har god förmåga att se helheten, förstå verksamhetens behov och omsätta dem till praktiska arbetssätt.
Vi tror också att du har humor och glimten i ögat - en förmåga att hantera vardagens situationer med både professionalism och mänsklighet.
Krav för tjänsten:
• erfarenhet av kundservicearbete
• erfarenhet som arbetsledare, teamledare eller i liknande ledande roll
• goda kunskaper i Microsoft 365
• erfarenhet av att arbeta med eller i ärendehanteringssystem
• mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• erfarenhet av verksamhetsutveckling, förbättringsarbete eller interna projekt
• B-körkort (manuell)
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från verksamhet med drift, exempelvis fastighet, VA, avfall eller liknande
- arbetat med EDP, Customer First eller Telia Touchpoint.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.
• En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365.
• Kompetensutveckling – för att vi ska kunna ligga i framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns möjlighet att få utvecklas.
• Föräldravänlig arbetsplats – genom en flexibel inställning vill vi göra det lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder.
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Urval och kallelse till intervju kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Tjänsten är heltid tillsvidare, provanställning tillämpas.
Lön och övriga anställningsvillkor överenskommes i samband med anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Miljöresurs Mitt AB
(org.nr 559169-9573)
845 94 HACKÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten och miljöresurs Mitt AB Kontakt
VD
Christian Ferm christian.ferm@vattenmiljoresurs.se Jobbnummer
10003195