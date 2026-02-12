Arbetsledare/hovmästare

RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-02-12


Arbetsledare inom servering - RA Hospitality
Är du ett erfaret serveringsproffs med flera år i branschen och redo att ta ett tydligt ledaransvar?
RA Hospitality söker nu arbetsledare inom servering som vill arbeta i en professionell miljö där kvalitet, struktur och ledarskap är avgörande för varje uppdrag.
Om RA Hospitality
RA Hospitality är ett etablerat serviceföretag som sedan 1999 levererar kvalificerad serverings- och barpersonal till restauranger, konferenser, banketter och event. Vår styrka ligger i tydliga arbetssätt, hög yrkeskompetens och ett närvarande ledarskap - både från kontor och ute hos kund.
Som arbetsledare är du företagets representant på plats och en nyckelperson för både personal, kund och leverans.
Om rollen
Rollen som arbetsledare är operativ, ansvarsfull och kräver stor närvaro på golvet. Du leder serverings- och barpersonal under uppdrag, säkerställer kvalitet i utförandet och fungerar som länk mellan kund, personal och RA Hospitalitys kontor.
Detta är en roll för dig som är trygg i din yrkesroll och har erfarenheten att fatta beslut i realtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Leda, fördela och följa upp arbetet för serverings- och barpersonal

Säkerställa att personalen uppfyller RA Hospitalitys krav på service, bemötande, hygien och dresscode

Introducera, stötta och kvalitetssäkra ny personal

Vara kontaktperson gentemot kund under pågående uppdrag

Förebygga och hantera avvikelser, klagomål och konflikter på ett professionellt och respektfullt sätt

Rapportera uppdrag och händelser enligt RA Hospitalitys rutiner

Vem är du?
Vi söker dig som har lång erfarenhet från serveringsyrket, är trygg i ledarrollen och har förmåga att skapa struktur, lugn och professionalism - även i högt tempo.

Publiceringsdatum
2026-02-12

Kravprofil för detta jobb
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom servering (à la carte, bankett och/eller konferens)

Erfarenhet från bar är starkt meriterande

Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar (formellt eller informellt)

Mycket god servicekänsla och förståelse för kundrelationer

Förmåga att leda andra genom tydlighet, närvaro och förebildskap

God kommunikationsförmåga

Svenska och engelska i tal är ett krav

Restaurangutbildning är meriterande

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och lojal mot både företag och kund

Professionell, trygg och prestigelös

Lyhörd och respektfull ledare

Lösningsorienterad med god omdömesförmåga

Förmåga att förebygga och hantera konflikter på ett moget sätt

Vi erbjuder

En senior och ansvarsfull roll i ett etablerat och växande företag

Tydliga ramar, rutiner och stöd från kontoret

Möjlighet att utvecklas vidare inom ledarskap och organisation

Varierande uppdrag hos professionella kunder

En arbetskultur präglad av kvalitet, respekt och lagarbete

Så ansöker du
Urval sker löpande. Vid anställning genomförs intervju, referenstagning samt kontroller enligt RA Hospitalitys policys.

Välkommen med din ansökan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171180-1837799".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RA Hospitality i Göteborg AB (org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta)
113 64  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
RA Hospitality Sverige

Kontakt
James Lorentzon
james.lorentzon@restaurangassistans.se
08-12033939

Jobbnummer
9737915

