Arbetsledare/hovmästare
RA Hospitality i Göteborg AB / Servitörsjobb
Arbetsledare inom servering - RA Hospitality
Är du ett erfaret serveringsproffs med flera år i branschen och redo att ta ett tydligt ledaransvar?
RA Hospitality söker nu arbetsledare inom servering som vill arbeta i en professionell miljö där kvalitet, struktur och ledarskap är avgörande för varje uppdrag.
Om RA Hospitality
RA Hospitality är ett etablerat serviceföretag som sedan 1999 levererar kvalificerad serverings- och barpersonal till restauranger, konferenser, banketter och event. Vår styrka ligger i tydliga arbetssätt, hög yrkeskompetens och ett närvarande ledarskap - både från kontor och ute hos kund.
Som arbetsledare är du företagets representant på plats och en nyckelperson för både personal, kund och leverans.
Om rollen
Rollen som arbetsledare är operativ, ansvarsfull och kräver stor närvaro på golvet. Du leder serverings- och barpersonal under uppdrag, säkerställer kvalitet i utförandet och fungerar som länk mellan kund, personal och RA Hospitalitys kontor.
Detta är en roll för dig som är trygg i din yrkesroll och har erfarenheten att fatta beslut i realtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, fördela och följa upp arbetet för serverings- och barpersonal
Säkerställa att personalen uppfyller RA Hospitalitys krav på service, bemötande, hygien och dresscode
Introducera, stötta och kvalitetssäkra ny personal
Vara kontaktperson gentemot kund under pågående uppdrag
Förebygga och hantera avvikelser, klagomål och konflikter på ett professionellt och respektfullt sätt
Rapportera uppdrag och händelser enligt RA Hospitalitys rutiner
Vem är du?
Vi söker dig som har lång erfarenhet från serveringsyrket, är trygg i ledarrollen och har förmåga att skapa struktur, lugn och professionalism - även i högt tempo.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom servering (à la carte, bankett och/eller konferens)
Erfarenhet från bar är starkt meriterande
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar (formellt eller informellt)
Mycket god servicekänsla och förståelse för kundrelationer
Förmåga att leda andra genom tydlighet, närvaro och förebildskap
God kommunikationsförmåga
Svenska och engelska i tal är ett krav
Restaurangutbildning är meriterandeDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och lojal mot både företag och kund
Professionell, trygg och prestigelös
Lyhörd och respektfull ledare
Lösningsorienterad med god omdömesförmåga
Förmåga att förebygga och hantera konflikter på ett moget sätt
Vi erbjuder
En senior och ansvarsfull roll i ett etablerat och växande företag
Tydliga ramar, rutiner och stöd från kontoret
Möjlighet att utvecklas vidare inom ledarskap och organisation
Varierande uppdrag hos professionella kunder
En arbetskultur präglad av kvalitet, respekt och lagarbeteSå ansöker du
Urval sker löpande. Vid anställning genomförs intervju, referenstagning samt kontroller enligt RA Hospitalitys policys.
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
