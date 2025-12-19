Arbetsledare/fritidsledare, Fritid unga
Umeå kommun, Fritid, Unga / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Umeå Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Umeå
2025-12-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Fritid, Unga i Umeå
Umeå fritid ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.
I verksamhetens ansvarsområde ingår bl.a. drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, fritids- och rekreationsområden, kommunens fritidsgårdar och verksamhet för unga samt personer med funktionsnedsättning.
Inom Fritid Unga jobbar vi med ungdomsfrågor som öppen verksamhet, lovverksamhet, arrangemang och områdesarbete. Fritidsgårdarna är vår öppna verksamhet, som främst bedrivs på kvällstid. För att skapa trygghet och ge bästa möjliga förutsättningar för goda livsvillkor deltar Fritid Unga i kommunens områdesarbete genom lokala förebyggande råd. Fritid Ungas fokusområde är ungdomarnas delaktighet, en lärande verksamhet i en mängd demokratiska processer. Inom avdelningen återfinns också Fritid för alla som är vår verksamhet för vuxna med funktionsnedsättningar. Målgruppen är i huvudsak ungdomar i åldern 13-17 år men vi bedriver även verksamhet för unga vuxna 15 - 23 år. Vi bedriver också en verksamhet för vuxna med funktionsnedsättningar kallad Fritid för alla. Mötesplatserna finns inom hela Umeå kommun inkl. Sävar, Hörnefors och Holmsund/Obbola.
Vi är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), vilket innebär ett starkt fokus på ungdomars delaktighet och inflytande. Vi tror att ungdomar utvecklas på bästa sätt i en miljö där de är delaktiga och är med och tar ansvar efter egen förmåga.
Vill du jobba med unga människor och att ge dem förutsättningar att växa och utvecklas?
Anser du att en berikande och utvecklande fritid för unga är viktigt? Vill du jobba i ett gäng med engagerade och driftiga kollegor? Då kanske vår verksamhet kan vara något för dig!
Nu söker vi en trygg och lyhörd arbetsledare som tillsammans med både medarbetare och vår målgrupp kan bidra till en ännu bättre fritid för vuxna med funktionsnedsättningar och Umeås alla unga! Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och fördela mötesplatsens vardagliga arbetsuppgifter. Du bygger bärande relationer till ungdomarna och stöttar dem i deras utveckling mot trygga vuxna. Arbetet innebär samverkan med interna och externa kontakter med fokus på att skapa största möjliga värde för verksamheten. Du ansvarar för driftbudget, är kontaktansvarig för mötesplatsen samt ansvarar för personalplanering och schemaläggning i samråd med enhetschef. Du ingår i utökad ledningsgrupp tillsammans med övriga arbetsledare, enhetschefer samt verksamhetschef. I din roll som arbetsledare ingår arbetsuppgifter som fritidsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare eller har en annan adekvat utbildning som vi bedömer relevant. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en arbetsledande befattning och att arbeta med fritidsgårdens målgrupp. Vi ser gärna att du har kunskaper inom normkritik, jämställdhet och delaktighet. Även utbildning i coachande förhållningssätt är meriterande, likaså erfarenhet av eget ideellt engagemang. Vi ser vidare gärna att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsvariation. Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav. Övriga språk kan, beroende på verksamhetens behov vara meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Om dig
För att lyckas i rollen som arbetsledare är du positiv, kreativ och lösningsorienterad. Vidare är du engagerad, relationsskapande och har förmåga att ta kontakt med ungdomar på ett enkelt och naturligt sätt. Du brinner för att skapa möjligheter för unga att växa och utvecklas och är en positiv och tydlig ledare. Du trivs med att arbeta i en miljö som är varierande och utmanande och du brinner för att stötta och uppmuntra ungas idéer. Du är strukturerad och har förmågan att organisera saker såväl ensam som tillsammans med kollegor och målgruppen.
Då vi förväntas skapa samarbeten både inom och utanför kommunala verksamheter är det viktigt att du är professionell i din roll och kan fungera som ambassadör för verksamheten och för Umeå kommun.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Besök www.umea.se/ung
för mer information om verksamheten.
Bifoga gärna personligt brev och cv. Intervjuer och urval sker löpande!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå Kommun, Fritid, Unga Kontakt
Henrik Mikaelsson, enhetschef 070-5795150 Jobbnummer
9654458