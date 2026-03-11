Arbetsledare anläggningsarbeten
Värnamo Kommun / Byggjobb / Värnamo Visa alla byggjobb i Värnamo
2026-03-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-11Beskrivning
Teknik & fritidsförvaltningen, Gata/Parkavdelningen söker en arbetsledare för anläggningsarbeten.
Gata/Parkavdelningens uppdrag avser kommunens infrastruktur, anläggning, gatudrift och park mm. Avdelningen består av ca 50 medarbetare fördelat på administration, produktion, anläggning, gatudrift och park.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare för anläggning kommer du tillsammans med personal inom avdelningen jobba med nybyggnation och underhåll, ombyggnation av kommunens offentliga miljö såsom gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten med mera. Det kan handla om såväl små projekt som stora exploateringsområden.
Du kommer att ha kontakt med och leda såväl egen personal på enheten som entreprenörer inom samtliga områden. Du samarbetar även med beställare, projektledare och i viss mån även projektörer. Du kommer att vara Bas-U för projekt du arbetsleder.
Du trivs med att arbeta med flera frågor parallellt och under vissa perioder är arbetet mer intensivt och då är det viktigt att kunna prioritera i ditt arbete. Viktigt är även kort- och långsiktig planering inom projekten. Du behöver även planera ditt arbete både självständigt och tillsammans med kollegor. Du deltar i utvecklingen inom ditt ansvarsområde. Kvalitetsmedvetande är centralt. GPS-mätning förekommer i yrket.
Beredskap ingår i tjänsten.
Kompetens och erfarenhet
Du har relevant utbildning och erfarenhet med inriktning anläggning/väg- och vatten. Alternativt har du likvärdig kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Tidigare arbete i offentlig verksamhet med inriktning mot anläggning och planeringsverktyg är meriterande. Du har datorkunskap och kan hantera Officepaketet. Som person är du engagerad, serviceinriktad, driftig och drivande, kan arbeta självständigt och har en god problemlösningsförmåga. Du är en samarbetsinriktad och ansvarstagande lagspelare som person och som gillar att arbeta såväl utomhus som inne på kontor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten. Kunskaper inom mätteknik är meriterande.
Meriterande är även att ha gått arbetsmiljösamordnarutbildning Bas-p och Bas-U samt arbete på väg kurser 1 till 3 och jobbat med anläggningsarbeten inom vatten och avlopp.
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper.
Vi vill att du bifogar cv och personligt brev med ansökan. Referenser tas på begäran.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Gata-/park-Avdelningen Kontakt
Roger Salomonsson 0370-378137 Jobbnummer
9791428