Redovisningsekonom till Donald Ericsson Fastigheter AB i Uppsala
Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-06-08
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, Sigtuna
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Vill du arbeta i en roll där du får helhetsansvar inom redovisning och samtidigt bli en del av ett familjärt bolag? Nu söker vi en redovisningsekonom till Donald Ericsson Fastigheter AB, ett stabilt och väletablerat fastighetsbolag med lång historia och lokal förankring.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom får du ett brett ansvar för bolagets ekonomi och redovisning tillsammans med en kollega. Du arbetar nära ledningen och får en viktig funktion i verksamheten där din kompetens bidrar till struktur, kvalitet och utveckling. Inom rollen ingår även viss fastighetsförvaltning och administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Löpande bokföring och avstämningar
Månads- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar
Skatte- och momsredovisning
Likviditetsplanering
Kontakt med revisorer och externa parter
Du erbjuds en självständig roll där du får möjlighet att bidra och påverka ekonomifunktionens arbetssätt.
Om bolaget
Donald Ericsson Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag med fyra medarbetare och verksamhet i Uppsala. Bolaget har funnits i över 50 år och fokuserar främst på kommersiella fastigheter inom industri, lager och kontor. Här möts du av en ödmjuk, prestigelös kultur med en långsiktighet och ett nära samarbete mellan kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din redovisningskompetens och trivs i en roll med eget ansvar. Du är självgående, ödmjuk, strukturerad, noggrann och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av fastighetsbranschen är meriterande
Som person är du initiativtagande, flexibel och uppskattar att arbeta i ett mindre bolag där du får vara med och påverka.
Vad erbjuder vi?
Här får du möjligheten att arbeta i ett stabilt bolag som värdesätter balans i livet. Rollen passar dig som trivs i ett familjärt bolag och vill kombinera operativt arbete med möjlighet att utveckla processer och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Donald Ericsson Fastigheter AB med Jurek. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanna Darberg på hanna.darberg@jurek.se
.
Välkommen med din ansökan!
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7612718-2041305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Sidenvävargatan 17 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9952420