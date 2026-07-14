Arbetsledare
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro
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Vi söker Arbetsledare till Burger King! 🍔👑
Är du en engagerad ledare som trivs i ett högt tempo och brinner för service? Vill du utvecklas inom restaurangbranschen och vara med och leda ett härligt team? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som arbetsledare på Burger King ansvarar du för den dagliga driften tillsammans med restaurangchefen. Du leder och motiverar teamet, säkerställer att gästerna får en förstklassig upplevelse och ser till att restaurangen håller hög kvalitet inom service, renlighet och mat.
Vi söker dig som:
Har god ledarskapsförmåga och tycker om att inspirera andra.
Är ansvarstagande, positiv och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är flexibel och kan arbeta dagar, kvällar och helger.
Har erfarenhet från restaurang- eller servicebranschen (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete.
Möjlighet att växa inom Burger King.
Ett fantastiskt team och en positiv arbetsmiljö.
Löpande utbildning och stöd i din utveckling som ledare.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen att bli en del av Burger King-familjen – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Via mail
E-post: Emina@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare King Food Sweden AB
(org.nr 556926-2602)
Drottninggatan 26 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Burger King Örebro City Kontakt
Emina Mehmedovic Emina@bking.se 0707100339 Jobbnummer
10002942