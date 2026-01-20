Arbetsledare
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Knivsta Visa alla tandsköterskejobb i Knivsta
2026-01-20
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Knivsta
, Enköping
, Håbo
, Sigtuna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Folktandvården Knivsta
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Bidra till en god tandhälsa i en växande region? Drivs du av att skapa relationer och bidra till en hållbar verksamhet? Då ska du söka tjänsten som arbetsledare hos oss.
Folktandvården i Region Uppsala befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi stärker vårt arbete med moderna arbetssätt, hög kvalitet och en ännu bättre patientupplevelse.
Vår verksamhet
Trevliga Knivsta växer och tillströmningen av patienter är god - därför söker vi nu en arbetsledare med driv. Vår klinik är centralt belägen med bästa pendlarläge, mellan Stockholm och Uppsala. Kliniken har elva behandlingsrum. Vi är 27 medarbetare, en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö, där du blir en viktig del.
Kliniken kännetecknas av bred kompetens med satsningar på utveckling. Vi har ett samarbete med kommunen i den ständigt växande kommunen Knivsta. Här har du chans att bidra till klinikens utveckling.
Är du den vi söker?
Nu söker vi dig som har erfarenhet från tandvården och vill vara med och driva förändring. Du trivs i en roll där du får kombinera administration och arbetet med människor. Du är prestigelös och skapar trygghet, tydlighet och engagemang omkring dig.
Som arbetsledare hos oss är du en viktig del av vår dagliga verksamhet. Du arbetar nära både medarbetare och verksamhetschef och blir en central nyckelperson i att skapa struktur, samordna arbetet och se till att våra processer fungerar effektivt. Rollen innebär bland annat att du:
• Leder och samordnar det dagliga arbetet på kliniken
• Följer upp bemanning, rutiner och flöden.
• Bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och deltar i förändringsarbete.
• Arbetar nära verksamhetschef och är en länk mellan ledning och personal.
• Säkerställer att patientfokus och kvalitet genomsyrar allt vi gör.
Vi vill att du är utbildad inom tandvårdsområdet. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap. Vi erbjuder en tillsvidareanställning inom ditt tandvårdsyrke med ett tidsbegränsat förordnande som arbetsledare.
Vi erbjuder:
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Folktandvården erbjuder årligen ett gediget kursprogram. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat:
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Sofia Ring 0171-451161
För UTTF Isabel Brundin, 070- 508 13 10
För SRAT, Carina Nilsson, 076 765 23 08
För Vision Leila Mir Moradi, 072 232 04 74
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 12/2.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV07/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Kungsgatan 62 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9695472