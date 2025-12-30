Arbetsledare
Är du en erfaren arbetsledare med passion för att arbeta i komplexa projekt?
Vi expanderar och söker nu drivna arbetsledare till ett stort spännande projekt i Gävle!Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Bistå Platschefen i det löpande arbetet och följa upp projektet i alla delar av produktionsprocessen: start, genomförande och avslut.
Säkerställa att projekt genomförs enligt kundens förväntningar gällande tekniskt utförande, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, lagar och avtal.
Driva arbetsmiljöfrågor på arbetsplatserna enligt företagets mål- och handlingsplaner.
Medverka vid upprättande av tidplaner samt avstämning av dessa.
Bistå vid arbetsberedningar tillsammans med projektens personal.
Godkänna tidrapporter för egen personal.
Medverka till att kalkyler och anbud överensstämmer med beslutsordningen och lönsamhetsmål.
Upprätta produktionsbudget, granska fakturor och ekonomilistor.
Ansvara för ekonomisk avstämning av projekt tillsammans med Platschef.
Medverka vid anbud och affärsavslut, projektgenomgångar, byggmöten och slutmöten med kund.
Optimalt fördela resurser inom projekt och uppdrag.
Medverka i projektavslut enligt gällande rutiner och erfarenhetsåterföring inom platsorganisationen.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som arbetsledare inom mark och anläggning.
Eftergymnasial utbildning på minst två år är meriterande.
Goda kunskaper inom teknik, produktion och produktionsekonomi.
Erfarenhet av personalansvar och att leda entreprenadverksamhet.
Kunskap om hela entreprenadprocessen inom mark- och anläggningsprojekt.
Kunskap inom IT-verktyg.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi erbjuder:
Hos Bäckström Anläggning AB får du möjlighet att vara en del av en växande organisation med starkt fokus på kvalitet och utveckling. Du kommer att få arbeta i en stimulerande miljö där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in ditt CV till jobb@backstroms.se
Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
