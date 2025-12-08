Arbetsledare
Har du erfarenhet av produktion och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu en arbetsledare till vår samarbetspartner - en roll där du får kombinera praktiskt arbete i verkstaden med ansvar för planering, fördelning av uppgifter och stöd till teamet.
Som arbetande arbetsledare blir du spindeln i nätet på produktionsgolvet. Du planerar och fördelar det dagliga arbetet, prioriterar uppgifter och ser till att produktionen flyter på smidigt. En viktig del av rollen är att stötta och coacha personalen för att skapa en god arbetsmiljö och lägga grunden för ett effektivt och kvalitativt arbete.
Denna roll innebär också att du själv deltar praktiskt i produktionen. Du kommer arbeta med olika typer av verkstadsarbete såsom valsning, bockning och montering av rörsystem. Det gör att du både leder och bidrar aktivt i det dagliga arbetet, vilket skapar en nära kontakt med dina medarbetare och en tydlig förståelse för processerna.
Start: Efter överenskommelse
Ort: Söder om Stenungsund
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Efter överenskommelse
• Erfarenhet av arbetsledning inom produktion, verkstad eller industri
• Praktisk erfarenhet av verkstadsarbete, gärna inom stål (t.ex. valsning, bockning, montering eller liknande)
• God teknisk förståelse och intresse för produktionsprocesser
• Svenska i tal och skrift (engelska meriterande)
• B-körkort och bil
För att vara aktuell för denna roll söker vi dig som har erfarenhet av arbetsledning inom produktion, verkstad eller industri och som trivs med att kombinera praktiskt arbete med ledarskap. Du har gärna erfarenhet av verkstadsarbete inom stål, såsom valsning, bockning eller montering, och har god teknisk förståelse för produktionsprocesser. I rollen är det viktigt att du kan planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter samt stötta teamet i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du är strukturerad, lösningsorienterad och van vid att fatta beslut på golvet. Du trivs i en roll där du både leder och deltar aktivt i produktionen och skapar en god arbetsmiljö för dina kollegor.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
