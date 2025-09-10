Arbetsledare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Arbetsledaren i driftcentralen har en nyckelroll i att hålla ihop produktionen - både i det dagliga operativa arbetet och i den övergripande planeringen. Rollen säkerställer att driftcentralen har rätt förutsättningar att leverera enligt plan, följa upp avvikelser och samordna insatser i flödet.
Du leder den dagliga styrningen genom pulsmöten, planeringsföljsamhet och operativa beslut. Du arbetar nära DC-operatörer, planerare, produktion och övriga stödfunktioner för att säkerställa trygg arbetsmiljö, hög kvalitet och kontinuerliga förbättringar.
Du är med och bygger ett arbetssätt där det finns ordning, förutsägbarhet och en tydlig koppling mellan plan och verklighet.
Ditt team:
Tjänsten är en tjänstemannaroll ovan jord med arbetstid måndag-fredag. Du tillhör geoplaneringsavdelningen i Kristinebergsgruvan. Rollen innefattar personalansvar för DC-operatörerna och innebär ett nära ledarskap i vardagen. Systemstödet omfattar bland annat Microsoft Planner och MineInfo - ett schemaläggningsverktyg som används för att strukturera och planera aktiviteter. Du kommer även jobba mot och med DC-operatörer, produktionsarbetesledare och övriga arbetsledare, geoplaneringsfunktionen, entreprenörer (vid behov) samt HR.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Operativt ansvar för daglig styrning i driftcentralen
Ansvar för personalledning
Beslutsstöd till DC-operatörer vid prioriteringar
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner efterlevs
Uppföljning av produktionsutfall, avvikelser och lärdomar
Säkerställa veckoplanens planföljsamhet gentemot månadsplan
Driver förbättringsarbete enligt målbild Framtidens Kriberg 2027
Närvaro och ledning vid dagliga pulsmöten
Samordning med produktion och andra stödfunktioner
Kontroll av rapportering och avvikelser (dagligen och veckovis)
Förankring, anpassning och godkännande av veckoplan
Ansvarig för veckoproduktionsmötet
Förbättring av standardiserade arbetssätt
Ditt bidrag
Erfarenhet av operativt arbetsledarskap i en teknisk, industriell eller logistisk miljö
God förmåga att planera, prioritera och följa upp produktion och/eller driftverksamhet
Vana att arbeta i tvärfunktionella team och hantera flera intressenter
Erfarenhet av att arbeta i struktur med daglig styrning
Naturlig vilja att leda, coacha och få andra att växa
Prestigelös samordnare som ser helheten och får saker att hända
Lugn och trygg i beslutsfattande under press
Förmåga att kommunicera tydligt, både operativt och i ledningssammanhang
Trivs med förändringsarbete och att förbättra standarder och arbetssätt
Formell kompetens (meriterande)
Erfarenhet av planering/logistik/produktionsstyrning
Kunskap om gruvdrift eller liknande produktionsmiljö
Grundläggande arbetsmiljö- och skyddsansvar
Erfarenhet av system som Microsoft Teams, Planner, Pulstavlor, Power BI eller liknande
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta mig som rekryterande chef Maia Tuomi på maria.tuomi@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Jessica Grönwall på jessica.gronwall@ext.boliden.com
.
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är 2 oktober, 2025.
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke.
