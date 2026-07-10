Arbetsledare 2 (1156)
Peab Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-10
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Trivs du i ledarrollen och drivs av att få ta stort ansvar och att nå resultat tillsammans med ditt team? Då kan jobbet som arbetsledare hos oss på Peab Anläggning i Göteborg vara rätt utmaning för dig! Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med intressanta projekt, inspirerande kollegor och stora utvecklingsmöjligheter. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos oss kommer du att ha en viktig och central roll med fokus på att leda både teamet och verksamheten framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
Arbetsberedning och uppföljning
Leda produktion i enlighet med projektets tidplan
Följa lagar och föreskrifter
Förbereda och delta på byggmöte
Avrop och planering av en eller flera underentreprenörer i projektet
Att ha ett nära samarbete med platschefen i projektet du verkar i
Din roll:
Rollens huvudsakliga ansvar ligger i att leda, fördela och följa upp arbetet inom tilldelat ansvarsområde. Du kommer medverka vid planering och teknik- och metodval för arbetsutförande, samt ansvara för att arbetsberedningar utförs. Du kommer avropa material efter samråd med platschef. Du kommer ansvara för god ordning på arbetsstället och rapporterar hinder, ändringar och avvikelser i handlingar och utförande till platschef, samt skriva dagbok efter varje arbetsdag.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Göteborg, projekten är främst i Göteborg men du behöver vara flexibel att resa till projekt inom ca 7 mils radie.
Vi söker dig som:
har bygg/anläggningsteknisk utbildning
har minst fem års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete, entreprenadverksamhet
arbetsledande befattning alternativt annan ledarskapserfarenhet inom bygg-och anläggningsproduktion
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god datorvana
har B-körkort
Meriterande är om du har betong, klass 1 alt 2 Dina personliga egenskaper
För dig är det helt naturligt att vara en lagspelare som tar sig an rollen med nyfikenhet och på ett prestigelöst sätt. Du tycker om att lära dig nya saker, att hjälpa andra och lojalitet är viktigt för dig. Som person identifierar du dig med våra värdeord: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.
Rollen som arbetsledare kräver att du är en person som tar ansvar för din egen och andras säkerhet. Du tar del av relevanta kurser och utbildningar löpande. Det är även viktigt att du är en person med ett professionellt och affärsmässigt uppträdande i din yrkesroll. Du drivs av att få ta stort ansvar och att nå resultat tillsammans med ditt team. Du bygger personliga relationer inom verksamheten och du är även en person som tycker om att utveckla dig själv och uppfyller mål och förväntningar samt uppskattar att få vara med där det händer.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryteringsspecialist Linda Hake per mail: linda.hake@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Mohammed Latif Daebes mohammed-latif.daebes@peab.se Jobbnummer
9999522