Arbetsledare - mark och anläggning / utemiljö
2025-11-12
Arbetsledare - mark och anläggning / utemiljö
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i ett företag som satsar på sina medarbetare? Vi söker nu en senior arbetsledare inom mark och anläggning, med fokus på skötsel och drift av utemiljöer och grönområden, till ett expansivt företag på norra sidan av Stockholm. Här får du möjlighet att utvecklas och på sikt växa in i en produktionschefsroll.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för planering, samordning och uppföljning av arbeten inom utemiljö och grönområden. Du leder ett engagerat team av medarbetare och underentreprenörer, och ser till att arbetet utförs med hög kvalitet, god säkerhet och nöjda kunder.
Du arbetar nära både produktionsledning och kund, och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten inom mark- och anläggningsområdet.
Exempel på arbetsuppgifter Planering och ledning av arbeten inom utemiljö, grönområden, gång- och cykelvägar m.m.
Samordning av personal, maskiner och material
Uppföljning av tid, kvalitet och ekonomi i pågående projekt.
Daglig kontakt med beställare och kunder.
Delaktighet i kalkyl, planering och utveckling av nya uppdrag.
Vi söker dig
Vi tror att du är en person som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och leda andra mot gemensamma mål. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att kommunicera och motiveras av att se både människor och projekt utvecklas.
• För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har flera års erfarenhet inom mark- och anläggningsbranschen, gärna med inriktning mot utemiljö, drift eller grönyteskötsel.
• Har goda ledaregenskaper och en praktisk förståelse för produktion.
• Är noggrann, lösningsorienterad och van att samarbeta med både kunder och kollegor.
• Har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor.
• Ett expansivt företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka.
• Utvecklingsmöjligheter mot produktionschef för dig som vill ta nästa steg.
• En trygg och trivsam arbetsmiljö i norra Stockholm.
Här får du chansen att vara med och bygga framtiden - både för verksamheten och för din egen karriär.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Företaget är en växande aktör inom mark- och anläggningsbranschen, med fokus på kvalitet, långsiktighet och nöjda kunder. De erbjuder en arbetsmiljö där engagemang och initiativförmåga värdesätts, och där det finns goda möjligheter att växa vidare inom organisationen.
Om Jobwise
Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och noggrant vårda begåvade individer. Att avancera i våra rekryteringsprocesser ger dig möjlighet att ta ditt nästa karriärkliv i en utvecklande miljö där vi, som rekryteringsföretag, ger chefer och ledare insikter för en effektiv onboarding och värdefulla verktyg för arbetstagarens långsiktighet. Därav blir omsorgsfulla samarbeten med duktiga ledare nyckeln till din, vår partners och vår framgång.
Med denna filosofi och metodik, erbjuder vi de optimala förutsättningarna för din framgång och utveckling. Vi fokuserar inte enbart på rekrytering av kompetens, utan även på att skapa rätt villkor när våra kandidater tar nästa karriärsteg och hittar den nivå som ger nya anställda känslan av att hela tiden utvecklas. Ersättning
