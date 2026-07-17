Arbetsledande kockar
Falköpings kommun / Kockjobb / Falköping Visa alla kockjobb i Falköping
2026-07-17
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Det händer mycket i vår måltidsverksamhet just nu. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans arbetar för att stärka kvaliteten på våra måltider, utveckla hållbara arbetssätt samt stärka samverkan. Målet är att skapa den bästa möjliga måltidsupplevelsen för våra gäster.
Nu söker vi två arbetsledande kockar i våra skolkök på Mössebergsskolan och Kinnarps förskola/skola. Har du ett stort engagemang och en passion för matglädje och vill vara med och leda det dagliga arbete i köket så erbjuder vi dig ett spännande och utvecklande jobb.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som arbetsledande kock är du en del av ett större arbetslag. Du har det övergripande ansvaret för köket avseende matlagning, planering och upplägg av arbetsdagen och deltar aktivt i det dagliga arbetet. Du ansvarar för verksamhetens beställningar, egenkontroll och bidrar med din expertis vid menyplanering. I nära samarbete med kökschef arbetar du aktivt med att föra utvecklingen framåt vad gäller matlagning, bakning och hållbara måltider. Naturligtvis med utgångspunkt från kommunens måltidspolicy och övriga för verksamheten riktlinjer och rekommendationer. Du är en förebild i vardagen och bidrar till en arbetsplats där samarbete, respekt och ett gott bemötande präglar mötet med både matgäster, kollegor och andra verksamheter.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är kockutbildad och som har gedigen erfarenhet inom yrket, med inriktning mot restaurang och offentlig måltid. Du är trygg i din yrkesroll, serviceinriktad och tycker om att arbeta i grupp med andra. Som arbetsledare är du smaksäker, initiativrik, kreativ och har förmågan att leda en grupp mot nya utmaningar. Du brinner för matlagning och vill ständigt utvecklas. Som arbetsledande kock bör du vara stresstålig, tåla förändring och ha förmåga att skapa goda relationer till såväl arbetskamrater som kunder. Tidigare erfarenhet av inköp, menyplanering, ledarskap samt planering av daglig verksamhet är ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap om kostdatasystem. Krav på god svenska i tal och skrift.
Upplysningar
Tjänsterna är schemalagda dagtid måndag till fredag. Ytterligare information får du vid eventuell intervju.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Mösseberg
Marita Eriksson marita.k.eriksson@falkoping.se 0515-885586 Jobbnummer
10004848