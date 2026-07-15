Arbetskonsulent till daglig verksamhet
Halmstads Kommun / Personaltjänstemannajobb / Halmstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Halmstad
2026-07-15
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra till att skapa en meningsfull och utvecklande sysselsättning för personer som har rätt till daglig verksamhet. I uppdraget ingår att kartlägga deltagarnas resurser, intressen och behov för att hitta rätt insats och sysselsättning utifrån individens förutsättningar och mål. Målsättningen är att stärka delaktighet, självständighet och, när det är möjligt, skapa vägar vidare till praktik, arbete eller studier.
Som arbetskonsulent ingår du i DV Slussen, en kartläggningsenhet som arbetar med att utreda nya deltagares resurser och behov. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där kunskapsutbyte och kollegialt lärande är en viktig del av arbetet. Du ansvarar för att självständigt genomföra individuella kartläggningar och, i samverkan med deltagaren och andra aktörer, hitta lämpliga och individuellt anpassade sysselsättningar. Placeringarna kan ske inom den egna verksamheten, i företagsgrupper eller på arbetsplatser inom den öppna arbetsmarknaden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning om minst tre år, exempelvis socionom, studie- och yrkesvägledare, beteendevetare, arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, autism, psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller andra individer som står långt från arbetsmarknaden. Du arbetar coachande och motiverande, har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och möter människor med nyfikenhet, respekt och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
För tjänsten krävs:
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god digital kompetens samt
erfarenhet av dokumentation.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, arbetsmarknadsinsatser eller arbetsrehabilitering.
kunskap om Supported Employment (SE) och/eller Individual Placement and Support (IPS)
erfarenhet av att bedöma aktivitets- eller arbetsförmåga samt samverka med arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, initiativtagande och samarbetsorienterad. Du arbetar strukturerat, är flexibel när förutsättningarna förändras och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du ser varje individs resurser och möjligheter och arbetar i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor kopplade till tjänstens kravprofil. Svaren är en viktig del av urvalsprocessen och kan påverka om du går vidare i rekryteringen. Vi ber dig därför att besvara frågorna tydligt och utförligt. Relevant information om din erfarenhet och kompetens ska även framgå av ditt CV och personliga brev.
Urval och intervjuer kommer att genomföras efter vecka 34.
Frågor om tjänsten, mejla:
v. 30 - Jenny Selandler, arbetskonsulent, e-post: jenny.selandler@halmstad.se
v. 31+32 - Linnéa Persson, arbetskonsulent, e-post: linnéa.persson@halmstad.se
v. 32 - Petra Sandahl-Lind, enhetschef, e-post petra.sandahl-lind@halmstad.se
Under semesterperioden kan vår återkoppling komma att dröja.
Registerutdrag: För tjänster inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar inom LSS ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blir du kallad till intervju kommer du bli ombed att inhämta ett utdrag från Belastningsregistret från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
I rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsarbetet.
Vi använder även digital referenstagning som en del av rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att bli ombedd att lämna referenser digitalt i ett senare skede av processen.
Om tjänsten har krav på utbildning eller legitimation behöver du som kandidat kunna uppvisa betyg, examen eller andra intyg som styrker utbildning eller behörighet.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa arbetstillstånd eller visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Daglig verksamhet Kontakt
Lech Lizon lech.lizon@halmstad.se Jobbnummer
10003776