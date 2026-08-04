Arbetschef inom Byggbranschen
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2026-08-04
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Arbetschef till LBF Bygg AB – var med och bygg framtiden
Vill du ta nästa steg i karriären och vara med och driva framgångsrika byggprojekt från idé till färdigställande? LBF Bygg AB växer och söker nu en engagerad och affärsdriven Arbetschef som vill vara med och utveckla både verksamheten och våra projekt.
Om rollen
Som Arbetschef hos oss har du en nyckelroll i organisationen. Du ansvarar för att leda och utveckla projektverksamheten, från kalkyl och planering till genomförande och uppföljning. Du har fullt resultatansvar och arbetar nära både kunder, platschefer och ledning.
Du kommer att:
Leda och stötta platschefer och projektteam
Ansvara för ekonomi, kvalitet och tidplan i projekten
Arbeta med kalkyler och affärsutveckling
Bygga och utveckla kundrelationer
Säkerställa att projekten genomförs enligt våra höga krav på kvalitet och arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med ett starkt affärssinne och ett genuint engagemang för byggbranschen.
Du har:
Flerårig erfarenhet i ledande roll inom bygg (t.ex. platschef eller arbetschef)
God kunskap inom entreprenadjuridik, ekonomi och projektstyrning
Förmåga att skapa struktur och driva projekt framåt
Ett lösningsorienterat arbetssätt och god kommunikativ förmåga
Som person är du driven, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med affärsutveckling.
Därför ska du välja LBF Bygg AB
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du blir en del av ett företag med stark laganda, korta beslutsvägar och höga ambitioner.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Engagerade kollegor och ett starkt team
Konkurrenskraftiga villkorPubliceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Rebecka Järefjord, 08-591 130 10 eller maila jobb@lbf.se
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas på att få välkomna just dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
via mail
E-post: jobb@lbf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LBF Bygg AB
(org.nr 556698-9546)
Arlandastad, Generatorgatan 21 C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lbf Bygg AB Kontakt
HR / KMA
Rebecka Järefjord jobb@lbf.se Jobbnummer
10020542