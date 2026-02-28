Arbete på kyrkogårdar i Garde
Fardhem-Garde pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Gotland Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Gotland
2026-02-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fardhem-Garde pastorat i Gotland
Fardhem - Garde pastorat
Garde prästgård 410
623 23 Ljugarn
Tel 073-830 52 33 Vik.kyrkoherde Fredrik Lautmann fardhem-garde.pastorat@svenskakyrkan.se
Organisationsnummer(252003-8049)
Vi söker dig som vill arbeta på våra tio kyrkogårdar den kommande säsongen framför allt på Gardedelens fem kyrkor och kyrkogårdar. Arbetet innebär i huvudsak allmän kyrkogårdsskötsel dvs. plantering, bevattning, gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning. I arbetet använder vi större och mindre maskiner/ redskap och det dagliga underhållet av dessa ingår i arbetsuppgifterna.
Du kommer arbeta tillsammans med en ordinarie klockare och en sommarklockare. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i grupp.
Vi ser att du är praktiskt lagd, tycker om att arbeta med kroppen och att vistas utomhus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, förmåga att samarbeta och vi värdesätter ett gott bemötande gentemot både kollegor och besökare på kyrkogården.
B -körkort är ett krav.
Tjänstgöring: 100 %. Maj -september.
Arbetet är förlagt huvudsakligen till vardagar men även helgtjänstgöring enligt schema.
Så här ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03- 20. Epost: fardhem-garde.pastorat@svenskakyrkan.se
Arbetsgivare är: Fardhem-Garde pastorat, orgnr nummer: 252003-8049, www.svenskakyrkan.se/fardhem-garde
Arbetsplats: Lye församlingshem.
Kontakt förste klockare :Linda Anderberg- Gustafson tel 070-829 15 57 Linda.anderberg-gustafson@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: fardhem-garde.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fardhem-Garde pastorat
(org.nr 252003-8049)
Fardhem Nederburge 202 (visa karta
)
623 52 HEMSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fardhems Pastorat Kontakt
1:e klockare
Linda Anderberg-Gustafson linda.anderberg-gustafson@svenskakyrkan.se 070-8291557 Jobbnummer
9769389