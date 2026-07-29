Farmaceut till Kronans Apotek Enedalsgatan i Borås
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2026-07-29
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Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som farmaceut för Kronans Apotek Enedalsgatan i BoråsVi söker en driven och engagerad farmaceut till vårt apotek. Apoteket är beläget på Borås, endast 5 minuters bilresa från Borås centrum. Apoteket ligger i ett handelscentrum med bland annat Coop som granne. I närheten finns många bostadsområden, ett par matbutiker och många företag. Den typiska kunden hos oss är alla boende, både barnfamiljer och äldre i närområdet. Vi har både receptkunder, men har även en stor och välskött egenvårdsavdelning.
Du kommer arbeta tätt tillsammans med ett härligt team bestående av tre farmaceuter och en tekniker som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass. Apoteket ingår i kluster med med Kronans Apotek Boda Vårdcentral och Kronans Apotek Fristad. Här är vi flexibla och hjälper till i alla tre apotek vid behov. Utöver detta har vi ett fint samarbete med övriga apotek i Sjuhärad för att kunna hjälpa varandra vid behov.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga kundrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Apoteket är öppet 09:00-19:00 på vardagar, 10:00-17:00 på lördagar, samt 10:00-15:00 på söndagar. Vi erbjuder en timanställning med möjlighet att jobba på flera apotek i närområdet och du välkomnas till apotekschef Caroline Grönbergs team. Önskad start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss.Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Apotekschef Caroline Grönberg på tel. 070-198 10 24.
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
10015499