Arbetar du inom IT?

2025-08-22
"Ja?" tänker du, och vilken tur tänker vi och wiho för att vi på Centric nu väckt ditt intresse. Vi på Centric växer och behöver nu flera duktiga IT-konsulter inom framför allt 2nd line support inom IT-infrastruktur till flera av våra kunder i Stockholm. Är du nyfiken på nytt arbete? För vi är nyfikna på dig och dina kompetenser! Läs vidare nedan!
Som konsult på Centric får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Nu tänkte vi på Centric berätta lite mer om hur din vardag som IT-konsult kan se ut. Som IT-konsult på Centric tror vi att du är lika mån om din utveckling som vi är. Nämnde vi att du har fri tillgång till tusentals certifieringar? Japp, du hörde rätt. Oavsett vad dina kollegor på Centric arbetar med så har vi alla en gemensam nämnare - vi bryr oss om varandra! Som 2nd line tekniker kommer din vardag bestå av varierande arbetsuppgifter; det kan exempelvis handla om allt från att lösa komplexa IT-problem till att lösa incidenter och vara spindeln i nätet i verksamheten. Som du förstår så kommer dina arbetsuppgifter att variera beroende på vilken kund du arbetar hos, dock garanterar vi dig ett utvecklande och spännande uppdrag inom IT!
Din profil och kvalifikationer
För att passa i rollen som 2nd line tekniker tror vi att du är en guru på problemlösning och drivs av att hitta lösningar. Du säger inte direkt nej till en utmaning, eller hur? Var svaret på frågan nej, är det helt klart dig vi vill komma i kontakt med! Vi ser gärna att du har arbetat minst tre år i en liknande roll. Vi tror också att du har en bra social förmåga, är serviceminded och en lagspelare.
Skallkrav
•
Minst tre års erfarenhet inom IT-support
•
Kompetens inom Active Directory och uppsättning av GPOer
•
Kunskaper inom Microsoft 365, Microsoft Exchange, Azure Portalen
•
Erfarenhet av ett eller flera ärendehanteringssystem
•
Uttrycker dig väl på svenska och engelska - i både tal och skift
Meriterande
•
Högskoleutbildning inom IT
• Körkortskrav
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Julieth Escobar på tfn: 0734-159387 eller julieth.escobar@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188375616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Julieth.Escobar@centric.eu +46 734 159387 Jobbnummer
9472495