Arbeta Med Butiksstädning Kristianstad

Delco AB / Städarjobb / Kristianstad
2025-09-26


Är du intresserad av att arbeta med butiksstädning i ett dynamiskt och samarbetsorienterat team? Vi söker nu flera engagerad medarbetare som vill bli en del av vår framgångsrika städfirma.
Hos oss arbetar du tillsammans med en kollega, vilket skapar en trygg och effektiv arbetsmiljö. Ibland kan det förekomma tillfällen där man arbetar ensam med.
Varje arbetsdag börjar man hos vår kund där allt material finns på plats för att kunna utföra ett noggrann och professionellt arbete.
Eget ansvar och vara självständigt är prio nr 1.
Huvudfokus för tjänsten är butik/kontorstädning, men det kan även förekomma uppdrag inom hemstädning och trappstädning. Tjänsten är på deltid (morgon) cirka 15 timmar per vecka, med möjlighet till extra arbete på helger för den som önskar. Anställning påbörjas omgående.
Om du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team, då är detta jobbet för dig! Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Delco AB (org.nr 556850-3808), https://www.delcoab.se/

Kontakt
Maria Ianculescu
maria.ianculescu@delcoab.se

Jobbnummer
9527839

