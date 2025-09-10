Arbeta extra som Elevassistent
Stift Årsta Gård / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Årsta Gård i Stockholm Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Stiftelsen Årsta Gård bedriver anpassad grundskola och gymnasieskola med Waldorfpedagogisk inriktning och ligger i södra Stockholm.
Vi ligger naturskönt beläget i en stor park invid Årstaviken. I den stora parken odlar vi, här går våra höns och spatserar och här bedriver vi också mycket av den utomhusundervisning som är skolans signum. Undervisningen är mycket praktisk, eftersom vi tror att praktiskt lärande ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretisk undervisning. Skoldagen har en tydlig, strukturerad rytm, liksom hela skolåret. Stor vikt läggs vid kommunikation, så att eleverna får möjlighet att uttrycka sig och komma till tals utifrån sina förutsättningar.
Inför det nya läsåret söker vi nu vikarier som vill arbeta med våra underbara elever, passar dig som kanske studerar på distans och har möjlighet att hoppa in på dagtid när ordinarie personal är lediga.Dina arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent är du med en eller flera elever under hela deras dag på lektioner, och sedan på fritids/korttidstillsyn. Du fungerar till stor del som en länk mellan eleverna och deras omvärld. Du är en lugn och trygg person som möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar och verkar för att alla ska känna sig inkluderande. Du tar egna initiativ för att motivera, entusiasmera och stimulera eleverna i deras utveckling. Ni kommer att göra roliga utflykter, leka i vår stora park, titta på film, sjunga och dansa och göra sommaren till den bästa man kan tänka sig! Du hjälper eleverna med kommunikation, personlig hygien (i vissa fall), förflyttningar, i matsituationer och i det sociala samspelet.
Kvalifikationer
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av skolans målgrupp
Erfarenhet av att arbeta med TAKK (teckenassisterad kommunikation)
Erfarenhet av att arbeta med bildstöd
Erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
Erfarenhet av HLR
Erfarenhet av waldorfpedagogik och/eller läkepedagogiskt arbete
B-körkort
Eftersom anställningen är vid en skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. Ett sådant kan beställas här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om anställningen
Anställningsvillkor
Vid behovsanställning med varierande arbetstid
Tillträde: Omgående
Lön: Timlön
Sista ansökningsdag:
2025-08-17 Gallring och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson: Samordnare Susanna Wallenius, tel 073-358 65 01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Mejla Personligt brev och CV
E-post: susanna.wallenius@arstagard.se Arbetsgivare Stift Årsta Gård
, http://arstagard.se
Svärdlångsvägen 16 (visa karta
)
120 60 ÅRSTA Arbetsplats
Stiftelsen Årsta Gård Kontakt
Samordnare
Susanna Wallenius susanna.wallenius@arstagard.se 073-3586501 Jobbnummer
9502805