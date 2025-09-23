Är du vår nya systemtekniker?
Finansinspektionen / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Är du systemtekniker och redo för ett spännande jobb inom it-drift? Kom till oss på Finansinspektionen (FI)! Vi är ett engagerat it-team som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn. Nu förstärker vi vår it-organisation.
Om jobbet
Som systemtekniker på avdelningen Systemdrift arbetar du i ett team som ansvarar för områden som datacenter, virtualisering, lagring, nätverk och backup. Du har ett nära samarbete med andra specialister i teamet och med kollegor inom hela verksamhetsområdet. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara VMware och virtualisering, men du bidrar även med din kompetens inom teamets övriga ansvarsområden. Rollen innebär att du får möjlighet att självständigt driva arbetsuppgifter och ta ansvar för förvaltning. Du förväntas aktivt arbeta med vidareutveckling och automation av våra system, och i allt arbete är hög tillgänglighet, It-säkerhet och stabilitet centrala delar. Övervakning av system och infrastruktur ingår också, liksom att delta i It-relaterade utvecklingsprojekt.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en relevant eftergymnasial It-utbildning, eller motsvarande kunskaper som kan styrkas genom certifieringar eller dokumenterad arbetslivserfarenhet
• har några års erfarenhet av arbete inom en It-driftsorganisation
• har mycket god kunskap om VMware, inklusive installation, driftsättning och felsökning av virtuella servrar
• har god kunskap om Windows och Linux Server i större och komplexa It-miljöer
• har god förståelse för nätverk, inklusive DNS, TCP/IP och DHCP
• har kunskaper inom Powershell
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har kunskap om serverhårdvara, felsökning och driftsättning
• har kunskap om HCI (Hyperkonvergerad Infrastruktur), VDI och Backup.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• kommunicera tydligt med olika målgrupper
• ta egna initiativ.
Om FI
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Verksamhetsområde It leder det strategiska digitaliseringsarbetet, driver innovation och ansvarar för internationell koordinering inom it. Vårt uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig från löpande drift, support och säkerhet till utveckling och förvaltning av våra system, projektledning, arkitektur, upphandlingar samt leverantörsstyrning. Här jobbar cirka 100 personer, fördelade på 5 avdelningar och en stab.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Linus Almblad, Avdelningschef, 08-408 988212
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9522202