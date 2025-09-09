Är du vår nya säljchef?
Lennart i Salom AB / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2025-09-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lennart i Salom AB i Östersund
, Berg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-09KvalifikationerErfarenheter
Försäljning, uppsökande
Kunskap i byggbranschen
Fullständig jobbeskrivning
Är du vår nya säljchef?
Vi på Lennart i Salom AB söker just nu duktig och driven säljare som vill växa tillsammans med oss. Som säljare hos oss kommer du att etablera kundrelationer och förmedla ut våra tjänster och produkter. Vårt fokus ligger på att alltid ge ett positivt kundbemötande, vilket leder till kvalitativa resultat. Det är ett jobb för en riktig vinnarskalle - och då vi är i en utvecklingsfas är utvecklingsmöjligheterna stora, inom din snara framtid här på företaget.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, målinriktad, ambitiös och en riktig lagspelare. Du ska motiveras av personlig utveckling och resultat samt vara stresstålig. För att lyckas på Lennart i Salom AB bör du vara energisk och motiveras av att påverka din lön. Du ska ha god social kompetens och gilla kontakt med nya människor, tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav, då du får alla verktyg på plats för att kunna lyckas inom försäljning. Det är främst dina personliga egenskaper som är avgörande.
Vi erbjuder dig:
Intern utbildning inom en produktkunskap samt daglig coachning
Härlig arbetsplats med stor gemenskap
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
AW och många andra roliga saker tillsammans
Krav: Svenska i både tal och skriftKörkortskrav
Byggkunskaper och säljkunskaper är meriterande.
Anställningsvillkor
Arbetsroll: Utesäljare
Introduktionsstart: Löpande
Lön: Provision
Arbetstid: Varierande
Jobb typ: HeltidSå ansöker du
Starta eller utveckla din karriär som toppsäljare tillsammans med oss på Lennart i Salom AB
Låter det intressant?
Ansök redan idag.
Vi intervjuar löpande och rekommenderar därför att du ansöker idag!
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: Östersund med omnejd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: Info@lennartisalom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Toppsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lennart i Salom AB
(org.nr 559000-3066)
Salom 857 (visa karta
)
830 23 HACKÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Lennart Olofsson Info@lennartisalom.se 063-3918070 Jobbnummer
9500797