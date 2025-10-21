Är du vår nya Kyrkvaktmästare?
Leksands pastorat / Fastighetsskötarjobb / Leksand Visa alla fastighetsskötarjobb i Leksand
2025-10-21
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands pastorat i Leksand
Vill du arbeta i en miljö där tradition möter omtanke, där kyrkorummet och kyrkogården tillsammans skapar plats för både stillhet och liv? Nu söker vi en kyrkvaktmästare med både inre och yttre tjänstgöring - en viktig roll i vårt pastorat där du bidrar till att skapa goda mötesplatser för människor i vardag och högtid.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som kyrkvaktmästare har du ett omväxlande arbete med både praktiska och serviceinriktade uppgifter. Du är en del av vårt vaktmästarteam och arbetar nära präster, musiker och övrig personal.
I tjänsten ingår bland annat:
Skötsel av kyrka - städning, iordningställande inför gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Praktiskt stöd vid kyrkliga handlingar och arrangemang såsom ljud och ljus.
Gravskötsel, grönyteskötsel, trädgårdsarbete på kyrkogårdarna och snöröjning.
Tillsyn och enklare underhåll av byggnader, inventarier och teknisk utrustning.
Kontakt med församlingsbor, entreprenörer och besökare.
Arbetet innebär både arbete utomhus i alla årstider och inomhus i kyrkans lokaler. Helgarbete förekommer enligt schema.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett varierat och fysiskt arbete, har sinne för ordning och kvalitet, och möter människor med respekt och omtanke.
Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat.
För tjänsten krävs att du:
Har B-körkort
Har god fysik och vilja att arbeta både inne och ute.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Trivs med att samarbeta och möta människor i olika livssituationer.
Medlem i Svenska kyrkan.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av vaktmästeri, kyrkogårdsarbete eller fastighetsskötsel.
Har teknisk kompetens inom t.ex. enklare reparationer, maskinhantering eller trädgårdsarbete.
Har lastmaskinsbehörighet, motorsåg, skylift, röjsåg och säker gravgrävning.
Har vana att arbeta i kyrklig miljö och känner dig bekväm i Svenska kyrkans traditioner.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du får bidra till att människor möts, minns och firar livets olika skeden. Du blir en del av en arbetsgemenskap med engagemang, omtanke och arbetsglädje.
Anställningsvillkor
Svenska kyrkans avtal, Tillsvidareanställning 100% med provanställning 6 månader. Placeringsort är Insjön, Åhls församling. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-05.
Ansökan med CV och personligt brev skickas till: leksands.pastorat@svenskakyrkan.se
.
Märk din ansökan: Kyrkvaktmästare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: leksands.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands pastorat
(org.nr 252003-4253), https://www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat
Kyrkallén 23 (visa karta
)
793 31 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kommunal Bergslagen Nedansiljan nedansiljan.bergslagen@kommunal.se Jobbnummer
9566845