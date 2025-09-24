Är du vår nya grävmaskinist?
Gustav R. Johansson AB / Maskinförarjobb / Halmstad Visa alla maskinförarjobb i Halmstad
2025-09-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gustav R. Johansson AB i Halmstad
, Falkenberg
, Markaryd
, Ljungby
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Gustav R. Johansson Entreprenad är ett innovativt och kundinriktat entreprenadföretag som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner. Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, mark- och VA-anläggningar, grus och betong samt transport av tunga byggnadsmaterial.
Vi söker nu två nya grävmaskinisterDina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med våra markentreprenadsarbeten med stor variation av arbetsuppgifter som exempelvis rörläggning, grundläggning, återställning, trädgårdsanläggning med mera. Vi använder GPS-körning (Leica) och har du arbetat med detta tidigare är det meriterande. Vanligtvis kommer du arbeta tillsammans med våra anläggningsarbetare och vi förutsätter att du har en bra samarbetsförmåga och god kommunikation för att gemensamt lösa uppkomna utmaningar.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som vill ha ett varierande arbete där du har möjlighet att få en bred variation av arbetsuppgifter. Du ska ha yrkesbevis för grävmaskin alternativt gått maskinförarutbildning. Då vi arbetar i lag är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga för att kunna lösa uppgifterna du och din kollega ställs inför.
Har du specifika frågor om tjänsterna så kontakta vår maskinansvarige Oskar Ottosson på 073-8219262.
För att söka tjänsten så skicka din ansökan på mejl till anders.johansson@grjab.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: anders.johansson@grjab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustav R. Johansson AB
(org.nr 556063-0450) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johansson AB, Gustav R Jobbnummer
9523516