Är du vår nya föräldrarådgivare?
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Sandviken Visa alla socialsekreterarjobb i Sandviken
2025-09-26
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället. Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun. När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Blir du inspirerad av utmaningar och vill vara med att utforma nya arbetssätt? Vill du vara med och utveckla tidigt stöd och insatser till barn och deras föräldrar? Då kanske denna tjänst är något för dig.
Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka uppväxtvillkoren för barn och unga i Sandvikens kommun. Hos oss kommer du att erbjudas goda möjligheter att påverka och vidareutveckla detta arbete genom att vi nu utökar förebyggandeenheten med ytterligare en tjänst som föräldrarådgivare i skola och förskola. Satsningen syftar till att stärka samarbetet mellan vårdnadshavare, socialtjänst och skola samt att öka utbudet av tidiga hjälp- och stödinsatser för kommunens invånare. Som föräldrarådgivare kommer du att vara en del av individ- och familjeomsorgsförvaltningen och tillhöra en arbetsgrupp om 20 personer. inom enheten Förebyggande-och tidigt stöd. På enheten finns förutom föräldrarådgivare, fältverksamordnare, personal inom Lyktan stödgrupper och specialistsocionomer. Arbetet innebär många olika kontaktytor och du behöver vara bekväm och trivas med att jobba på andras arenor, nätverka och skapa helhetslösningar med andra verksamheter.
Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som föräldrarådgivare kommer du framför allt att arbeta för att skapa förtroendefulla relationer till barn och deras vårdnadshavare. I arbetsuppgifterna ingår att du erbjuder stöd i form av tidiga föräldrastärkande insatser enskilt och i grupp, finnas tillgänglig för råd och stöd till vårdnadshavare eller andra nära anhöriga, vara bollplank till skol- och förskolepersonal, delta och informera på föräldramöten, samt har en samordnande, vägledande och länkande funktion mellan vårdnadshavare och samhällets olika stödfunktioner. Du är även en länk mellan socialtjänst, familj och skolpersonal vid behov av orosanmälan till socialtjänst, med syfte att främja ett gott samarbete och verka som sluss till socialtjänstens övriga verksamheter när det finns behov av mer omfattande insatser.
Att vara föräldrarådgivare innebär att du behöver vara en ödmjuk och lösningsorienterad person som är självgående och är bekväm med att ta egna initiativ och vara drivande i hjälpprocesser. I rollen som föräldrarådgivare kommer du att kunna spela en avgörande roll för barns framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som inte räds att kliva in i en outforskad terräng och som tillsammans med dina kollegor vill utforma och utveckla någonting nytt, spännande och positivt för kommunens barn- och unga. Du är van att driva processer och tycker om att göra det i mindre och större sammanhang. Det är meriterande om du är socionom eller har annan högskoleexamen med beteendevetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att genomföra arbetet är det bra om du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och organisation liksom övriga samhällssystem, detta för att kunna fungera som bollplank för andra professionella samt bidra med förslag på konstruktiva insatser riktade mot barn och unga. Mycket stor vikt vid kommer att läggas vid personlig mognad och lämplighet att utföra uppdraget.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "94-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johan Sand johan.sand@sandviken.e 026-24 17 31 Jobbnummer
9527437