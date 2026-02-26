Är du vår nästa lagerstjärna?
2026-02-26
K-Bemanning är det lokala auktoriserade bemanningsföretaget som arbetar mot väl etablerade branscher. Vi hjälper våra uppdragsgivare på kort och lång sikt med kvalificerad kompetensförsörjning samt rekrytering. För oss är det viktigt att fokusera på att utveckling och kompetens för att ge rätt förutsättningar till våra uppdragsgivare och våra konsulter. Tillsammans överträffar vi det förväntade resultatet. K-Bemanning har kontor i Jönköping, Värnamo och Gislaved.
Har du truckkort och trivs med varierande arbetsuppgifter?
Vill du jobba inom lager & logistik?
NU söker nu duktiga lagerarbetare/truckförare till vår kund i Jönköpingstrakten.Arbetsuppgifter
Vi tror på utveckling och rotation med en vision om en varierad arbetsmiljö. Du kommer jobba med mottagning av gods, lossning, inleverans, packning, plockning, men även leverans av utgående gods. Vi ställer höga krav på precision, noggrannhet och att ha förmågan att prestera under hög tidspress. Vi tror därför att du har tidigare erfarenhet från lager eller en stark vilja och ett eget driv att utvecklas i rollen.
Arbetstiderna kan komma att variera över olika skift, men framförallt dagtid. Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter vilja, engagemang och noggrannhet. Med en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker får du en varierande vardag och bidrar till kundens fortsatta utvecklingsresa.
Vi tror även att du har en idrottsbakgrund och är van att arbeta självständigt men med en hög teamkänsla.
För att passa in i rollen krävs flexibilitet och en hög arbetsmoral!
Krav:
Truckkort, körkort och tillgång till bil.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Villkor:
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt avtal
Startdatum: enligt ö.k
Placeringsort: Jönköping med omnejd
Vi erbjuder: Kollektivavtal Försäkringar Marknadsmässig lön Karriär och utveckling
